Horóscopo de hoy domingo 9 de junio de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Tus inseguridades pesarán mucho, y empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará un poco en ti, lo que podría permitirte reanudar amistad con personas del pasado con quienes te habías separado. Se avecina estrés laboral o escolar; toma tus precauciones para que no te sorprenda y evites problemas de ansiedad. Pronto recibirás noticias inesperadas del extranjero. Cuida mucho todo lo relacionado con amistades, secretos y chismes, ya que podrías cometer indiscreciones que terminarían dañando tu reputación y la de tu familia.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): No es momento de apostarle al pasado. Suelta y libérate de eso. Junio es un mes para nuevos amores, pero céntrate en ti y en no volver a cometer los mismos errores de siempre. Es momento de ver hacia adelante y no retroceder en nada. La vida es corta, así que aprende a vivirla y disfrutarla al máximo. No tengas miedo a cambiar tu forma de ser, siempre y cuando sea para mejorar como persona y ser humano. Aprende a abrir más tus sentimientos con tus seres queridos. Suele ser que te tragas lo que sientes y no lo muestras, y puede que sea demasiado tarde cuando quieras hacerlo.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Estás en una etapa de cumpleaños, un momento en el que muchos sueños pueden hacerse realidad. Sin embargo, es crucial que no pierdas el enfoque para poder alcanzar tus objetivos y metas. En tu trabajo, las cosas pueden parecer muy desafiantes, pero no te dejes influenciar por personas chismosas o que intenten infundir miedos sobre despidos u otros asuntos negativos. Es importante que dejes de buscar aquello que sabes bien que no es para ti, ya que solo te llevará a la decepción. Además, existe la posibilidad de que te enredes con tu pasado, así que ten cuidado con embarazos no deseados, que podrían ser una preocupación en este período.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Es importante que consideres la posibilidad de reconstruir tu vida amorosa. Es momento de despedirte del pasado y permitirte abrir tu mente a nuevas experiencias. La suerte puede estar de tu lado, así que date la oportunidad de creer en ello. Además, podría ser beneficioso adquirir algunos boletos de lotería, ya que existe la posibilidad de obtener algún premio que podrías destinar al pago de algunas deudas.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): En este día, deberías cuidarte de dolores de ciática y espalda baja, ya que estarán presentes. Tu intuición estará muy aguda, especialmente al dormir, y comenzarás a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Tu sexto sentido estará muy desarrollado. Deberías prestar atención, ya que podrías recibir señales o mensajes en sueños que te indiquen cambios en tu situación económica. También existe la posibilidad de que conozcas a alguien importante esta semana.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): No permitas que la monotonía afecte tu relación, ya que podrían entrar en una etapa de muchos cambios que podrían fortalecer o debilitar el amor. Este mes de junio, un sueño que has estado trabajando desde hace tiempo se hará realidad. Es posible que comiences a planear un viaje a Europa para el próximo año. La llegada de una nueva amistad te beneficiará tanto en lo económico como en el amor. Si estás soltero o soltera, esta nueva amistad podría presentarte a alguien para tener encuentros esporádicos.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): No permita que nadie le quite el sueño. Debe avanzar en cada etapa poco a poco sin necesidad de ofrecer explicaciones adicionales que no le llevarán a ninguna parte. Utilice junio para reflexionar sobre sus errores y amores pasados; no regrese a lo mismo, simplemente libérese de lo que no le hace feliz. Las amistades falsas comenzarán a alejarse de su vida gradualmente. Tenga cuidado con sus palabras cuando esté de buen humor; podría cometer un error y no cumplir una promesa.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Nunca permitas que nadie te haga sentir mal ni que vales poco, recuerda que tienes el mismo valor que cualquier otra persona e inclusive más si tu así te llegas a sentir. Mes de junio de cambios, podría presentarse un divorcio en cualquier momento dentro de la familia. La llegada de una sorpresas se avecina y terminar ciertos pendientes que te traían con estrés. No sigas deprimiéndote por algo que no vale la pena, eso es pura pérdida de tiempo.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Vienen amores muy importantes y cambios en tus estados de ánimo; sobre todo muchas mejoras en el área de la economía. Deja ir a quien te causa daño y da entrada a tu vida a quien merece estar, este mes de junio es de reivindicarte en todo eso que buscas para crecer. Debes aprender que en esta vida todo tiene un precio así que trata de ser más duro o dura y no sueltes nada si sabes que no obtendrás nada a cambio.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Días de mucha reflexión en los cuales deberás aprender qué es lo que quieres y qué es lo que deseas atraer a tu vida para evitar problemas. No te compliques la existencia pensando en algo que no va pasar ni va suceder pon los pies en el piso. Nunca trates de ir por algo que sabes no te dejará nada de provecho, no descuides tu vida ni tus sueños por cumplir los de personas nefastas que solo buscan sacar provecho de los demás.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero): En este mes de junio verás cambios en tu economía. Podría caerte el negocio de tu vida, pero debes saber aprovecharlo al máximo y sacarle el provecho adecuado. Te enteras de una infidelidad o divorcio de una amistad o de un miembro de tu familia. Si no tienes perro que te ladre es porque no lo deseas y te has acostumbrado a tu soledad. Sin embargo, sabes que aún esperas quien te llene ese vacío que tú mismo o misma has creado.

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Deja de flagelarte, de hacerte daño y de culparte por errores que no son tuyos y que no debes cargar. El viaje de tus sueños sucederá muy pronto y un embarazo familiar se aproxima, lo cual los pondrá muy felices. Una nueva oportunidad de negocio surgirá, con excelentes ganancias en puerta que deberás aprovechar al máximo. Trata de ser más noble con quienes lo merecen y más duro con tus enemigos.