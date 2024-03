Horóscopo de hoy lunes 11 de marzo de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Su futuro, sus reglas, es el lema de la semana de Aries cuando Mercurio ingresa a su espacio personal. Puede hacer todo tipo de planes, siempre que sean para complacerse a usted mismo y no a otras personas. Esto le ayudará a dejar atrás a las personas incómodas. En el plano amoroso, Venus revive una cita soñada ligada a un regalo que nunca has olvidado. Una luna de dejar ir secretos, abra su corazón a “P”.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Aunque prefiera mantener los pies en la tierra, esta es su semana para imaginar tantos “Y si”… porque su lado más salvaje está listo para volar. En el trabajo dice lo que hasta ahora solo se ha atrevido a pensar. En el amor, ese verdadero encuentro entre iguales está listo para suceder, tan pronto como haga valer su derecho a sus propios sentimientos. Los amigos con un vínculo de estudio pueden formar un equipo de dinero impresionante.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Mientras una luna nueva de nuevos éxitos brilla en su carta, esta semana tiene una ventaja para detectar y aprovechar las oportunidades perfectas. Así que confíe en su propio criterio, antes que en los demás. Venus también está enfocado en avanzar y usted tiene más control de su propio corazón de lo que crea. Pruebe esto cuando sienta alguna presión de pasión. ¿Soltero? Un campeón creativo es su vínculo amoroso.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): La curiosidad es su habilidad estrella de la semana, cuantas más preguntas haga, mejores respuestas podrá recibir. Cualquier aventura relacionada con el aprendizaje de un nuevo idioma, desde el amor hasta campos profesionales especializados, puede salir muy bien, porque la luna nueva añade confianza en todos los niveles. Mientras tanto, el ojo agudo y la atención al detalle de Mercury lo sitúan a la cabeza en la carrera de aplicaciones. El amor viaja en el mismo billete que usted.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Despídase de lo superficial, ya que las únicas emociones e ideas para usted esta semana son profundas. Sienta todo con tanta fuerza y ​​estará listo para empezar de nuevo con alguien especial. Mientras que el nuevo amor comienza cuando mira al otro lado del pasillo y no puede apartar la mirada. Incluso si una combinación de viajes y trabajo parece más lejana, cumpla con sus planes ya que se avecina un gran avance. La suerte viste rayas doradas.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Esta semana se trata de ser felices para siempre y, sobre todo, de lo que esto significa para usted. Entonces, si ha estado pensando en una forma muy diferente de vivir o amar, puede compartir esto ahora. Si está soltero, cuando escuche a alguien hablar de su madre, sabrá en quién puede confiar al 100%. Una luna de nuevos vínculos y formas de trabajar juntos convierte a antiguos rivales en un equipo empresarial unido.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): En lugar de prodigar todo su tiempo y energía en los demás, esta semana invierta en usted mismo. Con solo unos pocos ajustes, el calendario de salud puede volver a encarrilarse. Aprender a escuchar con calma su cuerpo, en lugar de distraerse con su mente ocupada, puede ser la clave. En el amor, no se preocupe por los detalles, pero comprueba que el núcleo del vínculo se basa en sentimientos sólidos. ¿Soltero? Marte emite un nombre de cinco letras.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Es posible que muchas veces haya iniciado una empresa creativa, pero fracasó. No esta semana, como muestra Venus, amar lo que hace puede ser el factor principal para encontrar el éxito. Y la luna nueva muestra ideas totalmente únicas vinculadas a un día especial. Usted es el verdadero negocio, no pierda ni un momento más. El amor es fresco pero frágil; trate de no aferrarse a él con demasiada fuerza.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Mantener la forma de una familia menos fijada puede mostrar a todos una nueva forma para el futuro, juntos y separados. Entonces, si ha estado pensando que es necesaria una actualización de su hogar, esta puede ser su semana para hacer sugerencias. Una luna de potencial resalta una dirección “cuadrada”. Mercurio añade un enfoque genial a la pasión ardiente, tal vez pueda tener su pastel de amor y comérselo. La suerte toca el timbre de una cámara.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Tiene la voz de un ángel, pero también la de autoridad, y hablar en una situación local puede iniciar un proceso de cambio. Esta también es una gran semana para grabar o interpretar algunas palabras especiales. Puede atraer el amor hacia usted, desde múltiples direcciones. El poder de Plutón para lograr lo imposible es muy fuerte en su carta monetaria, así que manténgase atento a todas las cifras y saldos.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Conocer su propio valor es la clave para vivir la vida que merece, y esta semana está listo para celebrarlo. Lo que lo distingue es apegarse a sus propios estándares de honestidad y verdad, y el amor puede recompensarlo con una serie sorpresa de promesas. Si está soltero, los valores internos significan más que el glamour exterior, pero en un Géminis artístico puede encontrar ambos. La suerte canta una canción “B”.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Las puertas del amor y la suerte se abren de par en par cuando Venus ingresa a su espacio estelar personal, mientras la luna nueva brilla. Si está enamorado, esta es una semana perfecta para reparar cualquier deshilachado en la tela pasión y dejar un vínculo como nuevo. Si está soltero, su alma gemela comparte sus iniciales, al revés. Por mucho tiempo que un tren de efectivo haya estado fuera de control, usted puede frenar ahora.