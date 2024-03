Horóscopo de hoy lunes 25 de marzo de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Todo el peso emocional de la luna llena está detrás de su zona de vínculos duraderos, así que si quiere ver un futuro amoroso, puede hacerlo. Pero el énfasis en la verdad total le recuerda que este debe ser el futuro correcto, y sólo usted lo sabe. ¿Soltero? Marte le tienta con Libra. Los planes monetarios dan un giro de 180 grados hacia las ganancias.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Todo lo que pueda suponer que está preparado para la vida puede cambiar a medida que el sol y la luna reestablecen su carta. Pero este es un proceso positivo, porque te recuerde que las cosas importantes necesitan atención. Esto puede estar relacionado con una falta de amor, que rápidamente verá cómo remediar. O un equipo de trabajo, que podría beneficiarse de un cambio de liderazgo.

Publicidad

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Los sueños y las fantasías están en el centro de su día y su imaginación más profunda está despertando a nuevos desafíos. En lugar de aplastar una esperanza profesional, dale espacio para crecer y encontrar un camino sorprendente hacia adelante. Pruebe ese nuevo diseño, desde habitaciones hasta relaciones. En cuanto al amor, abra su mente y deje que su cuerpo sienta emociones..

Publicidad

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Está terminando un tiempo en el que dejar que otras personas, o sus promesas, gobiernen su vida. Puede que no sea fácil establecer la certeza por sí mismo, pero puede hacerlo. Cuando sus límites sean suyos, será fácil cumplirlos. Neptuno le recuerda un momento especial junto a un mar especial: un actor clave en este recuerdo puede regresar a usted.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Decir aquello sobre lo que normalmente calla y hacer aquello a lo que normalmente se resiste, pueden ser los efectos de la luna llena en su carta comunicativa. Continúe con esto, sin mirar demasiado atrás: su nueva dirección está firmemente orientada hacia adelante. El amor puede comenzar o reiniciarse con solo una mirada que le diga todo lo que necesita saber.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Es posible que se sienta bastante abrumado por la nueva energía de Marte en su sector de relaciones, pero puede empezar a ponerla a trabajar. Usted es más audaz y valiente de lo que ha sido durante meses y esas grandes conversaciones de amor pueden suceder. Si está soltero, puede preguntar con anticipación qué tienen en mente los corazones y eliminar a los que no comienzan.

Publicidad



♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Es el signo zodiacal más magnético hoy con su poder personal de luna llena, pero esto también puede crear estados de ánimo impredecibles, así que prepárese. En el trabajo, puede detener un proceso que sabe que no va a ninguna parte y comenzar algo mejor. En el amor, cuando ya no tenga más que dar, acepte que tiene derecho a recibir.

Publicidad

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Con el poder de Marte en su zona de premios, puede ser la estrella de cualquier equipo con respuestas rápidas e instintos seguros. Aplique esto también a su vida amorosa y así despierte hasta dónde podrían llegar juntos. Si comienza el día soltero, el nombre de su alma gemela aparece en la tabla cinco o en la línea cinco de una lista.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Le sale muy natural hacer amigos, pero el enfoque de luna llena le pide que mire más de cerca quién está en su vida y qué aportan. Los vínculos que ya no están en su mejor momento pueden desaparecer y dejar espacio y tiempo para alguien nuevo. El amor no puede existir en una burbuja. Si se resiste a dejar entrar al mundo, pregunta por qué. La suerte abre un cuadro verde.

Publicidad

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Suele ser muy lógico, pero es posible que durante todo el día se encuentre añorando algo o alguien que le parezca una sorpresa. Esta es la magia de la luna llena en acción, poniendo el corazón y la mente del revés y desenterrando verdades profundas. No luche contra esto, deje que lo lleve. Mercurio escribe o lee sobre un objeto de su familia durante años.

Publicidad

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): No hay nada que no pruebe o no compre cuando su zona de aventura esté activada. En lugar de su mente tranquila, el calor de la atracción física puede impulsar su día y llevarlo en direcciones "B" inesperadas. Es su elección seguir o no. El amor se duplica cuando dos socios planean una comida. ¿Soltero? Busque un tatuaje inicial.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Despeje su agenda y prepárese para la felicidad física, ya que es uno de los signos más desinhibidos. Cuanto más tiempo dedique a escuchar a su cuerpo, más profundo podrá llegar a un compromiso duradero. Esto se refiere al amor, pero también tiene una gran intuición de suerte, desde seleccionar nuevos números hasta elegir nombres de carreras.