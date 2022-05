Horóscopo de hoy: martes 17 de mayo, predicciones para el amor

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈En ciertos aspectos de tu vida, puede parecer que el amor se ha estancado por completo. Podrías ser impulsivo y querer que las cosas sucedan ahora mismo y es posible que te sientas atrapado por la emoción de la perspectiva de una nueva relación, pero debes esperar y ser paciente. Es mejor estar seguro que lamentar. Dale tiempo a las cosas y deja que vengan a ti.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉En toda buena relación, la comunicación es fundamental. Es importante discutir abiertamente tus pensamientos y sentimientos con un ser querido y obtener tus opiniones sobre el asunto. Si eres soltero, prepárate para contarle a la persona que te gusta acerca de tus emociones. Escribir un mensaje breve y compartirlo puede ser una buena opción.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Un aumento en tus talentos intuitivos puede hacerte más consciente de los pensamientos, sentimientos y deseos de las personas en tu círculo. Tu manera de comunicarte será directa, abierta y como consecuencia estarás más cerca de tu pareja. Usa tu propio juicio al creer en cualquier rumor que llegue a tus oídos respecto a quien amas.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋No debes dejar que los altibajos de tu vida romántica te molesten. Está bien si algunas personas no aprueban tu relación; no todo el mundo tiene que hacerlo. No dejes que las opiniones negativas de otras personas sobre tu vida amorosa te afecten. Lo único que puedes hacer es trabajar para convertirte en la mejor pareja posible y demostrar tu sinceridad.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Las preocupaciones sobre las relaciones dominan tus pensamientos en este momento, ya sea que estés comprometido actualmente o no. Es probable que estés siendo un poco idealista sobre el amor que deseas atraer a tu vida. Se te aconseja que pienses claramente en tus elecciones y seas más realista para comenzar tu vida amorosa. De lo contrario, las cosas se retrasarán.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Si eres soltero, entonces espera un nuevo desarrollo en tu vida amorosa, incluso si no estás buscando una relación, así que sé abierto y flexible. Si estás comprometido, espera que tu relación pase al siguiente nivel. Una propuesta de matrimonio o algún otro tipo de compromiso puede llegar pronto. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Si te enamoras, tendrás sentimientos intensos y podrás desarrollar una tendencia a ser posesivo hacia la persona que amas. Debes hacer un esfuerzo para mantener estos sentimientos negativos bajo control. Si puedes mantener la paciencia y ofrecerle a tu pareja el espacio que necesita, ambos se sentirán más felices a largo plazo.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Haz que sea una prioridad mostrar a tus seres queridos tu aprecio hoy. Acepta tus acciones en lugar de pelear con ellos por las cosas que están haciendo mal. Dales la impresión de que te preocupas por ellos a pesar del comportamiento peculiar que exhiben. Nunca sabes el impacto que tus palabras tienen en otra persona.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Este no es el momento de guardarte las cosas. Es mejor comunicar abiertamente cómo te sientes cuando la vida se vuelve incierta. Si estás enfrentando algún problema en tu vida en pareja exteriorízalo sin temor a ser juzgado. Tu pareja puede estar para apoyarte. Confía en ella y escucha sus comentarios.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Tú y la persona con la que elijas pasar el resto de tu vida formarán una profunda conexión emocional. Siempre que mantengan una buena dósis de realismo en su enfoque, la conexión no se verá afectada. Tu conducta inteligente impresionará a tu pareja aunque debes hacer un esfuerzo para comprenderla durante estos días.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Hoy estás de humor para hablar sobre tus sentimientos. Normalmente, no muestras tu lado emocional, pero durante estos días estarás dispuesto a expresar cuidado y protección. Tu pareja se sorprenderá gratamente al ver esto y lo apreciará durante mucho tiempo. Deja que la relación florezca con una dósis extra de emoción.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Antes de empezar a salir sé honesto contigo mismo sobre lo que estás buscando. Si has estado desperdiciando tus conexiones hoy, aprenderás una lección crucial respecto a seres que quieran retirarse de tu vida. Las relaciones son más que una simple reunión al azar; son un viaje donde ambos deben colaborar y respetarse.