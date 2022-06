Horóscopo de hoy: miércoles 15 de junio, predicciones para el romance y las relaciones

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Los solteros deben tener una perspectiva positiva de su vida amorosa. Es un buen día para comenzar a tener citas porque las posibilidades de conocer a alguien especial serán altas hoy. Seguro que te encuentras con alguien entrañable y acogedor. Descubrirás que las chispas vuelan cuando te encuentras inesperadamente con este extraño.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Podrás aliviar parte de la tensión asociada a la búsqueda de pareja si haces una pequeña excursión hoy. En este momento, es posible que descubras que estás mucho más tranquilo y abierto a la posibilidad de una nueva relación romántica. Nunca sabes con quién te puedes encontrar en una reunión informal con amigos y familiares.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Las cosas están mejorando y yendo en la dirección correcta. Es posible que alguien que te conoce desde hace un tiempo, pero que ahora tiene una nueva perspectiva sobre ti, te encuentre atractivo. Debes asegurarte de que la otra persona esté tan comprometida con esta nueva colaboración como tú, ya que tiene todas las características de una relación a largo plazo.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Tu amante agradecerá ver un lado más tierno de ti hoy. Se espera que la armonía interpersonal y la abundancia de afecto los acerquen más. Reconoce el amor y la calidez de tu pareja. Cuando te abres a tu ser querido, corresponderá a tus sentimientos de ternura y pasión.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Debes mantener la cabeza despejada para hacer frente a las dificultades en tu vida amorosa. Serás puesto a prueba hoy. Es muy probable que te estés preguntando qué pasó con tu relación y a dónde se fue el amor. No te desanimes demasiado porque la situación no es tan terrible como crees.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Cuando se trata de tu conexión actual, debes pensar seriamente en las prioridades que se han fijado. Tu relación actual puede estar yendo bien, pero por alguna razón tu mente sigue regresando a una relación anterior que tenía atributos que esta no tiene. Ten cuidado, no es conveniente derrumbar tu relación por algo no seguro.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Hay un aire maravillosamente encantador y seductor que hará maravillas en cualquier relación que estés tratando de fortalecer o que te ayudará a ser mejor. Si alguno de estos objetivos se aplica a ti, entonces es el día para ponerlos en acción. Añade algo de misterio y te irá bien.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Tienes que tener fe en tu relación y llegar a conocer mejor a quien deseas. Debido a que la barrera que separa lo que es verdad de lo que no es verdad es tan delgada, esto podría ser un poco difícil de hacer. Para obtener una imagen más clara y precisa, debes confiar en tu intuición tanto como sea posible.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Hay momentos en los que realmente vale la pena arriesgarlo todo por amor. Es hora de dejar de sentarse al margen y tomar medidas con respecto a una relación en particular. Todavía tienes tiempo para actuar, incluso si parece que tus posibilidades de conocer a esa persona especial están disminuyendo mientras que un rival parece estar cada vez más cerca.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Hoy debes hacer un esfuerzo por no tomar los sentimientos de otras personas demasiado personalmente. Es posible que la persona que te importa se sienta particularmente sensible en este momento. A medida que avanza tu día, haz un esfuerzo por mantener una postura objetiva pero de apoyo, y eso debería bastar.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Sientes que se han aprovechado de ti después de haber regalado tanto. Como resultado, cuando se trata de entregarte abiertamente a una nueva persona, te sientes vulnerable y, a veces, incluso inseguro. Hoy recibirás un nuevo sentimiento de confianza en ti mismo y respeto por la búsqueda del amor.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Las conexiones personales podrían pasar por una mala racha hoy debido a varias razones. No necesitas reaccionar y analizar pacientemente la situación. Si estás dispuesto a hacer un poco de trabajo preliminar, no tendrás que preocuparse por esto en absoluto. No tengas miedo de tener que navegar a través de tus emociones para solucionar esto.