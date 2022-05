Horóscopo de hoy: sábado 14 de mayo, conozca las predicciones

Mercurio inició retrogradación en Géminis , lo que afecta en alguna medida las relaciones humanas y comerciales. Es posible la aparición de problemas inconclusos y personas del pasado.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Puede que en este momento pases por una situación difícil en que haya un silencio doloroso, pero necesario. Como dicen, el el tiempo y el silencio todo lo curan. Serenidad y paciencia en esta etapa. En el amor, es necesario no solo pedir respeto, sino además brindarlo. Aleja a familiares que puedan inmiscuirse.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Es necesario ser fuertes, pero no permitir que el corazón se endurezca. No pierdas el tacto y comprende el amor que te brindan en tu alrededor. Llega un consejo vital de alguien cercano, escucha. En el amor, la pasión de la pareja puede ayudarte a superar las dificultades y a mantener tu mente ocupada en lo esencial.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Las dificultades en el plano económico están cerca de terminar. Una vez superes los problemas, deberás brindar a otros posibilidades para retribuir al destino. Es un momento ideal para estar en familia y agradecer. En el amor, podría haber algunas diferencias, pero todo se resolverá con ternura y honestidad.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Los emprendimientos estarán favorecidos y marcarán un impulso a tus finanzas para poner fin a algunas necesidades puntuales. Tendrá tiempo para la familia y para enfocarte en algunos allegados que requieren de tu atención y consejo. En el amor, todo se desbloquea, altas posibilidades de emprender una nueva relación o dar un paso definitivo con la actual.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Tendrás una revelación que cambiará definitivamente varios aspectos de tu vida. Es momento para la reflexión y la valoración de tu entorno, para finalmente disponer las cosas hacia un mejor bienestar. Controla tus gastos, evita dilapidar el dinero en cosas innecesarias. En el plano amoroso, conviene que te tomes un respiro y disfrutes en pareja. Dale fuego a la relación.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Cuida tu salud, a veces te esfuerzas demasiado y no tienes en cuenta lo sensible que es tu cuerpo y lo que necesita para no colapsar. Imprime una sana rutina en tu vida, como el deporte o actividad física para compensar los efectos del desgaste. En el amor, la pasión y los espacios íntimos están favorecidos altamente.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ No desesperes, cada vez las cosas irán mejorando cada vez más. Puede que alguien a tu alrededor necesite tu apoyo y comprensión. Deja de pensar solo en tus intereses y suma en equipo para sacar adelante intereses comunes. En el amor, se reaviva la llama de la pasión, pero puede que un nuevo idilio toque a la puerta. La decisión estará en tus manos.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Es muy probable que empieces una nueva etapa laboral o a través de un emprendimiento. Gracias a esta actividad encontrarás que tenías unos dotes dormidos cuyo despertar te pondrán en una situación bastante favorable. En el amor, todo se concreta para que puedas hacer realidad el sueño de tu pareja.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Podrían darse conflictos en el plano familiar que requerirán de diálogo y entendimiento. En caso de que no se presenten soluciones en el mediano plazo, lo mejor será acudir a una mediación. Evita que esto te predisponga e influya en otros campos de tu vida como el trabajo o el amor.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Revisa tu comportamiento y procura actuar menos dureza con tus seres queridos. Ten en cuenta tus circunstancias y no olvides tu papel como cuidador. A veces es necesario sacrificar para la felicidad de los demás. En el amor, tu pareja se convierte en un espacio vital y único, se superarán dificultades que vienen desde hace un tiempo.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ No sobrevalores las actuaciones de los demás y no permitas que influyan en tu comportamiento. Intenta ponerte en los zapatos de los demás, pero entiende que debes soltar en el momento en que podría afectar tu salud emocional. En el amor, no te presiones si se te pone en una situación de elección. Las cosas deben darse naturalmente, no tienes que ceder a los chantajes.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ No te desconectes de tus seres queridos, por más dificultades que se interpongan. Es una temporada para actuar con fortaleza y superar algunos problemas basados en problemas de comunicación. Actúa con humildad para lograr tus fines, pero no permitas que pasen por encima tuyo sin pudor. Negocia con sabiduría. En el amor, evita discutir con tu pareja, es tu mejor aliada.

