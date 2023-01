Horóscopo semanal para los doce signos del zodiaco: predicciones del 16 al 22 de enero

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): ¿Cuánta unión de alma puedes manejar? Con la luna en Escorpio anhelarás intensidad. Aunque lo desees, a medida que la Luna forma una cuadratura con Venus en Acuario liberado, demasiada intimidad podría espantarte. Equilibra tus interacciones dedicándoles una cantidad de tiempo establecida. Cuando sea hora de irse, ¡no te demores!

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Los prácticos toros pueden ser unos románticos rígidos que quieren que el amor se desarrolle en una línea de tiempo predeterminada. Pero, Tauro, como probablemente has aprendido (más de una vez), cada relación se mueve a su propio ritmo. Bajo el revelador choque entre la luna y Venus, tus mejores intentos de controlar el amor pueden resultar contraproducentes. Y si no controlas eso, podrías alejar a la misma persona que quieres acercar. Si te sientes ansioso, ve al gimnasio, medita, llama a un amigo o cualquier cosa que contenga tu estado de ánimo.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Géminis, ten cuidado con tu imaginación, esta podría desviarse de sus rieles bajo la complicada cuadratura Luna-Venus de esta semana. Evita escenarios mentales como "qué pasaría si" o "qué podría suceder", pero no hay garantía de que suceda. Si te encuentras en una espiral, envía un mensaje al amigo más sensato que tengas. De hecho, es posible que tengas algunas preguntas directas que deben responderse y, antes de tomar cualquier decisión, ponte en un lugar tranquilo y centrado.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): ¡Oh, la ironía! Cuando finalmente te dejas de preocupar por algo, empiezan a sonar las alarmas. Ten cuenta que la cuadratura Luna-Venus podría provocar un tipo de pensamiento catastrófico y pesimista. ¿Tu misión? ¡No te alejes de tus deseos!, solo con enfoque puedes lograr lo que deseas. La vida es más rica cuando deseas de corazón y disfrutas de lo que aparece poco a poco en tu camino.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Esta semana las personas te provocarán fácilmente malhumor y podrás salirte de tus casillas. Un poco de regulación emocional será muy, muy útil. Contrólate antes de arrastrar a alguien sobre las brasas y, en lugar de asumir que las personas deberían "simplemente saber" lo que quieres, observa qué sucede si explicas tus deseos con dulzura. Asegúrate de presentarlos como una solicitud, no como una demanda.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): La prisa generará errores en lo laboral esta semana. Así que, aunque sigas el ritmo de tu intuición, haz todo lo posible para no sucumbir a la presión de "apurarte". A medida que la incisiva luna de Escorpio hace cuadratura con el decadente Venus, será más fácil pasar por alto los detalles esenciales. Pero tú sabes mejor que la mayoría de los signos que, "las pequeñas cosas" en realidad conforman la esencia de todo. En cuanto a familia y relaciones, una complicación saldrá a flote, pero en lugar de alejarte de tus seres amados te acercará más a ellos.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Eres un romántico sin remido, Libra, y eso es decirlo suavemente.La luna cierra con tu regente y la soñadora Venus, ten cuidado con la romantización e idealización de las personas, además, tu deseo de sentir pasión podría alejarte tanto de la realidad que perderías de vista tu propia brújula. Estos altibajos vertiginosos generalmente son seguidos por un choque. Cuidado con llevar lo emocional al entorno laboral.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Con la luna a la deriva a través de tu signo, podrás volverte profundamente consciente de todos los lugares en los que diste demasiado de ti mismo y te decepcionaron. Pero eso no es excusa para desatar tu aguijón. Además, debes extender el beneficio de la duda a tus seres queridos.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Si sientes que una amistad se te está escapando de las manos, solo hay una cosa que puedes hacer: ¡déjala ir! Aunque esto puede parecer contradictorio, esa persona necesita espacio. Con la luna de Escorpio en tu duodécima casa, incluso el más noble gesto de reparación podría percibirse como “presión” o, peor aún, desesperación. Da un paso atrás y mantente firme. Cuando respetas tu valor, los demás también lo recuerdan rápidamente.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Las conexiones superficiales para ti simplemente no serán suficientes en medio de la luna de Escorpio. Pueden salir a relucir ciertos temas espinosos que has estado encubriendo en tu vida. Pero eso no va ser relevante, Capricornio, vale la pena ponerlos sobre la mesa y solucionarlos de una vez. Mira esto como el primer paso de un fascinante proceso de descubrimiento.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Estás tan cerca de alcanzar tu objetivo que puedes saborear el dulce éxito. Pero la impulsiva luna de Escorpio puede descontrolarte, ¡no fuerces tu camino hacia la línea de meta!. Ten paciencia, a través de los años los acuarianos han experimentado una subida de nivel en su ansiedad y esto es porque su era cada vez está más marcada, pero debes volver a tu estado de tranquilidad y paciencia infinita para ver tus objetivos materializados. Recuerda: la vida es una maratón, no una carrera de velocidad.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Presta atención a tus tendencias de complacer a la gente: podrían ser fuertes al punto de hacerte perder a ti mismo. Puede parecer más fácil mantener “todo en amor” que señalar los errores de alguien, pero las buenas vibraciones podrían convertirse rápidamente en resentimiento si no se comunican con asertividad. Cuida tu relación de pareja, esta semana podrían haber diferencias por dinero y planes a futuro.