Día de la madre: significado de amor y gratitud

Paradójicamente, uno de los días más violentos del año es aquel en el que se celebra el Día de la Madre. Es decir, un día creado para valorar y agradecer al ser que nos llevó 9 meses en su seno y que es expresión de amor incondicional, termina siendo un espacio de violencia de todo tipo. El año pasado, la policía atendió 7,581 riñas por diferentes motivos: familiares (2,350), entre vecinos (928), provocadas por el excesivo consumo de bebidas embriagantes (920) y otros motivos (3,383). Hubo 12 muertes por accidentes de tránsito, 64 homicidios y se cometieron tres feminicidios.



Hay que decir que el Día de la Madre del 2023 fue menos violento que el del 2022, y que esperamos que este domingo sea un día realmente pacífico dedicado a la celebración de la vida. Las razones, obviamente, son la intolerancia, la incapacidad de resolver conflictos pacíficamente y la ingesta desproporcionada de licor, situaciones que implican todo un proceso de educación emocional. Sin embargo, no está de más insistir en la necesidad de vivir este día centrado en la mamá y no usarlo como una oportunidad para perder el control de la vida.

Estoy convencido de que la celebración que nos propone el comercio en este día es una bella oportunidad para mirar a la mamá a los ojos y agradecerle, con las mejores palabras, todo lo que ha hecho por uno. Sabiendo que llegará el día en que, aunque queramos agradecerle, ya no podremos hacerlo porque no estará presente. Me gustan los regalos que tratan de atrapar lo sublime del amor que se tiene: un regalo personalizado, como una tarjeta o un dibujo, siempre es un detalle especial. Una experiencia: Regálale a tu madre una experiencia que pueda disfrutar haciendo algo que le guste profundamente. Lo importante es que el centro sea ella y no tú.



Te aseguro que si la tratas de consentir y hacerle saber todo lo que la valoras, será muy feliz. Ten claro que no se puede dar en este día lo que se ha negado a lo largo de los otros 364 días del año. ¡A las mamás, feliz día!