"Algo extraordinario, una cosa loca": Galván Rey sobre marcar cinco goles en un partido

El exdelantero argentino Sergio Galván Rey, hasta hace poco máximo goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano, habló en Blog Deportivo sobre la sensación de marcar cinco goles en un mismo juego, apropósito de los conseguidos el fin de semana por Mateo Casierra en Rusia.

"Cuando uno marca el primer gol muchas emociones similares, hasta el tercero, después de ese es algo increíble porque a veces cuesta hacer uno, entonces imagínese cinco. Algo extraordinario, una cosa loca, son momentos y circunstancias", explicó Galván Rey.

Cabe recordar que, como lo hizo el fin de semana Casierra con el Zenit, Galván Rey marcó cinco goles en un mismo juego en tres oportunidades durante su carrera: dos ante el América de Cali y la restante vs. Cúcuta Deportivo.

"La primera vez, porque fue la primera ocasión de vivirlo a nivel profesional y por el momento que vivía en el Once Caldas, estaba más fuera que dentro del equipo. Los otros también son especiales, pero este me marcó por temas personales, ya me habían dicho que no me iban a tener en cuenta", dijo el exdelantero argentino sobre esos partidos.

Finalmente, Galván reveló que, como recuerdo, guardó los tres pares de guayos utilizados en cada uno de esos compromisos, pero que hoy solo tiene en su poder un par de esos: "Uno los doné al museo de Nacional, fue en un partido contra América, y otro al del Once Caldas", explicó, recordando que los arqueros que recibieron esos cinco goles fueron Daniel Gómez, del Cúcuta; y Robinson Zapata y Julián Viáfara con el América de Cali.