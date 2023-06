Los tres signos del zodiaco con más probabilidades de ganar la lotería, según astrólogos

La lotería es un juego de azar que ha fascinado a las personas durante siglos, despertando la esperanza de una vida cambiada por un golpe de suerte. Al menos, en Colombia, es muy común que las personas apuesten y gasten dinero en búsqueda de este “golpe”.

En el mundo de la astrología, hay expertos que creen que ciertos signos del zodiaco pueden tener más posibilidades de ganar la lotería. Sin embargo, es importante recordar que estas afirmaciones se basan en creencias y no en pruebas científicas sólidas.

En ese sentido, cabe recordar que la lotería es un juego completamente aleatorio, cuyos números se seleccionan al azar y no está comprobado que una influencia cósmica o astrológica pueda predecir los resultados.

Entretanto, el portal Best Life recogió los testimonios, explicaciones y opiniones de diferentes astrólogos, quienes relataron cómo la astrología podría explicar por qué hay personas, con ciertos signos zodiacales, con más probabilidades para ganar la lotería.

Loterías Foto: AFP

Publicidad

Qué signo del zodiaco es más probable que gane la lotería

3. Leo

"Leo, caracterizado por su confianza y optimismo, es el más propenso a creer en su suerte y ganar a lo grande en la lotería", explicó la astróloga y fundadora de Your Zodiac, Raquel Rodríguez. “Son personas increíblemente positivas y harán lo que haga falta para atraer cosas buenas a su órbita”, agregó.

Detalla la experta que, al ser un signo de fuego, existe una enorme pasión que los lleva a no aceptar la derrota y seguir intentando conseguir un objetivo, lo que significa que no les gusta perder y no soportan que experiencias de la vida pasen desapercibidas.

"La confianza de Leo en sus propias capacidades, combinada con su radiante carisma, suele conducir a resultados favorables en los juegos de azar", añade Rodríguez.

Publicidad

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

2. Aries

Es bien conocido que a los signos Aries les encanta ganar, no se rinden fácilmente, son seguros de sí mismos y utilizan todo eso a su favor para lograr alguna meta que se propongan. Su entusiasmo, según Lauren DeGolia, consultora de claridad y astróloga consultada por el medio.

"Tienen un fuerte sentido de la creencia y son estos componentes los que aumentan la probabilidad de que Aries gane un boleto de lotería", dice DeGolia.

"Aries se acerca a la lotería con un espíritu optimista y emprendedor, encendiendo las llamas de la fortuna a través de su fuerza de voluntad", añadió Rachel Clare, astróloga profesional.

Publicidad

1. Libra

El signo del zodiaco Libra es representado por la balanza de la justicia, simbolizando su deseo innato de buscar el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida. Algunos creen que esta característica les otorga a los librianos un don especial para ser justos y diplomáticos, y por ende, se les atribuye la mayor probabilidad de ganar la lotería.

"Al difundir buenas vibraciones y resolver conflictos con delicadeza, Libra acumula muchos puntos de karma, y el universo tiende a recompensar estos esfuerzos", afirma Clare.

"Su energía se alinea con las sincronicidades de la suerte, lo que les convierte en formidables contendientes en el juego del azar", concluye Rodríguez.

Publicidad

Le puede interesar: Nunca más se le apagará el carro si sigue este tip, ni en subida ni arrancando