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Horror en clínica: hallan ocho fetos humanos en bolsas de residuos

La intervención de las autoridades se originó en la provincia donde la Justicia adelantaba una investigación por abuso sexual contra una menor de 12 años con un embarazo avanzado de ocho meses.

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Foto: AIL / ARTEAR
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Un hallazgo estremecedor sacude a Argentina y genera alarma en la región. En la Clínica Santa María, ubicada en la localidad de Villa Ballester, la Policía encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos, dos de ellos con signos de desmembramiento. El caso se conoció tras un allanamiento ordenado por la Justicia federal en medio de una investigación por presunta trata de personas.

La intervención de las autoridades se originó en la provincia de Santiago del Estero, donde la Justicia adelantaba una investigación por abuso sexual contra una menor de 12 años con un embarazo avanzado de ocho meses.

Según el expediente, la niña logró contactar a una organización no gubernamental que facilitó su traslado hacia Buenos Aires, donde fue internada en la clínica ahora bajo investigación. La menor viajó junto a su madre, una mujer en condición de alta vulnerabilidad social, sin acceso a educación formal.

Las sospechas se intensificaron cuando el director del centro médico habría mentido a las autoridades sobre la presencia de la menor en el establecimiento, lo que motivó el allanamiento.

Hallazgo de fetos y posibles irregularidades

Durante el operativo, los agentes encontraron ocho fetos almacenados en bolsas de basura, lo que encendió las alarmas sobre un posible manejo ilegal de restos biológicos. De acuerdo con fuentes judiciales, dos de los cuerpos presentaban signos de desmembramiento, lo que agrava la investigación.

Las autoridades analizan si se trata de un caso de irregularidades médicas, aborto clandestino, encubrimiento o delitos más graves, como sustracción de menores o redes de trata.

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Investigación en curso y posibles delitos

La causa quedó en manos de la Justicia federal, que ahora busca establecer:

  • El origen de los fetos encontrados
  • Las condiciones en que fueron almacenados
  • La posible existencia de una red de trata o explotación
  • La responsabilidad del personal médico y directivo

También se investiga el rol de la ONG que intervino en el traslado de la menor y las condiciones en las que se realizó su atención médica,

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