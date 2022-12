Hoteleros en Barranquilla proponen aplazar el carnaval para segundo semestre del 2021

En medio del debate que ha suscitado la celebración del Carnaval de Barranquilla con la llegada de la pandemia por el coronavirus, los hoteleros de la ciudad han lanzado una nueva propuesta para la celebración de esta fiesta cultural que impulsa el turismo y la economía de la capital del Atlántico.

De acuerdo con Mario Muvdi, presidente de Cotelco Atlántico, buscando salvaguardar la salud de los barranquilleros,

los asociados proponen que el carnaval se desarrolle en una fecha distinta a la programada y se traslade al segundo semestre del próximo año.

"Sabemos que, como es un evento masivo, si no hay una vacuna de aquí a octubre, como se ha previsto, es muy complicado realizar el carnaval. Sería muy desafortunado que no pueda realizarse. No sabemos si sea viable cambiarlo de fecha y eso fue lo que se le sugirió a Carnaval S.A, realizarlo en el segundo semestre del próximo año", detalló Muvdi.

Con esta propuesta, la asociación también busca que la programación del carnaval no coincida con otros eventos, como la Asamblea del BID, programada para marzo del 2021. De esta manera, podrían garantizar una disponibilidad del 100% de alojamiento en los hoteles de la ciudad para recibir a los visitantes.