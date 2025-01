Iban en un safari y fueron 'atacadas' por los animales por esta razón: reacción fue viral

Uno de los planes favoritas de millones de personas, sin duda, se trata de ir a algún sitio que tenga presencia de animales, sea un zoológico o safari. Así fue el caso de un grupo de amigos que decidieron en carro a vivir su propia aventura, pero, pese que les advirtieron cómo eran, terminaron llevándose una sorpresa.

Esto sucedió en una reserva natural ubicada en Georgia, la cual lleva por nombre Lake Hartwell Wildlife. Un grupo de mujeres se movilizaba en un vehículo al interior del lugar cuando todo cambió en el momento en que varios animales comenzaron a acercarse al carro en el que se encontraban.

Y es que, según el relato de las mujeres, los animales ‘atacaron’ el vehículo en búsqueda de alimento pese que era algo prohibido en el parque. Pero esto sucedió porque llevaban los vidrios abajo pese que las recomendaciones indicaban que era apropiado tenerlos arriba para evitar accidentes.

"No alimentes a las cebras, dice. No alimentes a las cebras", dice una, mientras una cebra y un avestruz meten su cabeza al interior del vehículo, que, por fortuna, la situación no pasó a mayores y terminó siendo una anécdota en sus vidas al lado de animales exóticos. Asimismo, nadie salió herido, ni ellas ni los animales, por lo que pudieron continuar sin problema el recorrido que habían comprado.

"Me encanta como ninguna de ellas se alarmó", destacó un usuario con ironía. "Me estoy muriendo de la risa", "la manera en la que agarra al avestruz, me meo" o "cada vez hay más animales, no puede ser", fueron algunos comentarios que se generaron a raíz de este video, que, rápidamente se volvió viral y alcanzó millones de reproducciones, en especial por la graciosa reacción de las mujeres al interior del vehículo.

Este es el gracioso video de la situación