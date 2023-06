Influencer 'Marce la recicladora' fue víctima de robo durante viaje a Santa Marta

La influencer y empresaria conocida en redes sociales como ‘Marce la recicladora’ dio a conocer en su cuenta de Instagram que fue víctima de robo el miércoles, 7 de junio, en la ciudad de Santa Marta, a la que viajó con unos niños a los que llama ‘reciclamores’, con el fin de que ellos conocieran el mar; sin embargo, su felicidad se convirtió en tristeza en un par de segundos.

“El día fue perfecto, desde que nos subimos al avión por primera vez. Tuvimos momentos muy especiales cuando nos metimos al mar (...) La noche terminó con un taller que yo hice, con una charla, con el objetivo de que ellos se sintieran como los verdaderos reyes del planeta que son, sin importar que a veces las personas los miraran feo”, comentó la influencer sobre el viaje a Santa Marta.

En medio de la tristeza y con lágrimas, ‘Marce’ contó que esa noche fue muy emotiva, pues les recalcó a los niños que había momentos muy especiales que no se podían guardar en el celular, por lo que decidió hacer una foto mental para que quedaran guardados en el corazón de cada uno. “Yo les dije eso y diez minutos después me robaron los dos teléfonos, el parlante y un micrófono”, comentó.

En el video, compartido por ‘Marce’, se ve el momento exacto en el que el ladrón le rapa su bolso con fuerza mientras ella se encontraba entrando al hotel en el que se estaba hospedando. Luego de robarlo, el hombre sale corriendo.

“Lastimosamente el hotel no fue tan solidario y a pesar de que fue dentro del hotel no quisieron asumir ninguna responsabilidad. La Policía hizo ronda anoche, pero no encontraron al ladrón. Afortunadamente no me apuñalo ni nada, pero cuando me jaló me lastimó mucho el brazo y ahorita me duele mucho moverlo”, comentó ‘Marce la recicladora’ en la publicación.

Al final de su relato, agradeció estar con vida y le envió un mensaje a las personas de enfocarse solo en lo material pues no se sabe en qué momento las cosas desaparecen.

