Influencer suiza dio sorpresiva declaración sobre acento de los bogotanos: "Va a generar polémica"

Aprender un idioma en otro país no solo representa un reto, sino también la oportunidad de descubrir nuevas formas de hablarlo. Para Salomé, una joven suiza que vive en Colombia, la experiencia de aprender español cambió su percepción del idioma y despertó su interés por un acento en particular: el de Bogotá.

La creadora de contenido reconoció que el acento rolo es su favorito y aseguró que espera hablarlo algún día con tanta naturalidad que las demás personas no identifiquen que nació en otro país.

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“Voy a decir algo que probablemente va a generar un poquitico de polémica”, advirtió al comenzar su publicación, antes de explicar cómo surgió su gusto por la forma de hablar de los habitantes de la capital colombiana.

¿Por qué prefiere el acento bogotano?

Según contó Salomé, comenzó a aprender español hace diez años, cuando viajó de intercambio a Valencia, España. En ese momento no conocía el idioma y tuvo que asistir a un instituto en el que las clases se desarrollaban completamente en español.

Como ocurre con muchas personas que aprenden una lengua en un entorno cotidiano, terminó familiarizándose con el idioma sobre la marcha. Durante esa etapa incorporó rasgos de pronunciación propios del castellano, como la pronunciación de la letra C en determinadas palabras.

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“Yo hablaba muy castellano, así con la ce”, recordó. En aquel entonces, consideraba que ese acento era el más bonito que había escuchado. Sin embargo, su percepción cambió después de conocer Bogotá. “No sé qué tienen los rolos cuando hablan, pero les juro que amo cómo hablan”, afirmó en el video.

Así aprende el acento de Bogotá: a punta de pódcast

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Según comentó Salomé, su interés por aprender el acento rolo ya forma parte de su rutina diaria. Cuando no está compartiendo tiempo con personas de Bogotá, escucha pódcast en los que predomina el acento capitalino.

“Literalmente yo podría estar escuchando el acento rolo así 24/7”, comentó. Su objetivo, explicó, es acercarse cada vez más a la pronunciación y la entonación que caracteriza la forma de hablar de los habitantes de la capital.

¿Por qué Salomé decidió vivir en Colombia?

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Salomé se trasladó a Bogotá en 2024 para cursar una maestría en Economía e Inteligencia Artificial. Desde entonces, ha compartido su experiencia de vivir en Colombia.

La joven ha contado que le han llamado la atención la amabilidad de las personas, la comida, la variedad de frutas, las arepas y las expresiones que escucha a diario en las calles. “Me vine a Colombia porque aquí encontré una parte de mí que no sabía que existía”, expresó en una publicación.