¡Insólito! Sorprenden a dos hombres desvalijando una estación de Transmetro

Un inusual caso de hurto se registró en la estación de Transmetro Barrio Abajo. Un hombre fue sorprendido desvalijando el lugar e incluso alcanzó a llevarse una puerta, al parecer, para venderla como chatarra.

El robo quedó registrado en un video y se puede observar la puerta arrancada. Minutos después, los hombres fueron vistos caminando con la puerta por la calle 38 con 44. Esto también quedó registrado en una cámara de seguridad.

La Policía encontró a uno de los presuntos responsables y le preguntó que hacía con la puerta y porque la había robado.

“Se encontró a una sola persona que tenía camiseta azul y quien llevaba en una carretilla dicha puerta. Al momento de preguntarle por qué había hecho eso no quiso dar información, solo dijo que se dirigía al sector de Barlovento. Según algunos ciudadanos, vieron al otro sujeto que andaba con él en otra carretilla y quizá fue alertado de la presencia policial y escapó”, infirmó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Por su parte, Ruby Rubio, gerente de comunicaciones de Transmetro, manifestó su rechazo sobre el tema.

"El robo de una puerta en la estación Barrio Abajo merece todo nuestro rechazo. Cualquier elemento en buses y estaciones que se robe o se dañe afecta directamente la prestación del servicio. Transmetro ha colocado la denuncia contra los dos hombres implicados en el robo de la puerta", aseguró Rubio.

La persona detenida fue presentada ante la URI de la Fiscalía. Sin embargo, su judicialización no fue posible ya que no había flagrancia. Esto quiere decir que no fue capturado cometiendo el robo, por lo que fue dejado en libertad.

