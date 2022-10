Interpol emite circular amarilla por desaparición de Juan Sebastián Fuentes

El director de la Dijin, general Jorge Rodríguez, reveló que Interpol emitió circular amarilla para contribuir en la búsqueda de Juan Sebastián Fuentes, el menor de dos años desaparecido hace ocho días en Soacha, Cundinamarca.

Publicidad

"Se expidió la notificación amarilla, lo que quiere decir que las autoridades del mundo están en las labores de búsqueda del menor", explicó el general Rodríguez. (Vea también: Yo sé que mi hijo está vivo y lo tiene alguien: madre de Juan Sebastián Fuentes ).

En este mismo sentido se pronunció el fiscal General de la Nación (e) Jorge Fernando Perdomo, quien aseguró que el menor está con vida, de acuerdo con información que es materia de investigación y análisis por el ente acusador.

Publicidad

Por su parte, Clara Rojas, madre de Juan Sebastián, insistió en la hipótesis de que su hijo fue raptado. (Vea también: Yo sé que mi hijo está vivo y lo tiene alguien: madre de Juan Sebastián Fuentes ).

Publicidad

“Yo sé que mi hijo está vivo y lo tiene alguien, pero no me lo quieren entregar (…). Yo a nadie le hecho daño para que me hagan esto tan horrible”, dijo.

El menor desapareció a la 1:00 de la tarde del pasado martes y una de las hipótesis que se maneja es que fue raptado. Sin embargo, aún no hay rastros del niño.

Publicidad

“Hay unos vecinos que están diciendo que había una pareja que estaba pidiendo ropa pequeña, no sé si serían ellos, o quién sería”, indicó. (Vea también: Revelan retratos hablados de presuntos autores de rapto de niño en Soacha ).

Publicidad

Entretanto, otra de las versiones que se maneja es que el menor de dos años posiblemente habría caído en un hueco cercano a su lugar de residencia.

Sin embargo, las autoridades ya recorrieron y rastrearon 10 kilómetros en el río Bogotá y el alcantarillado de la zona sin encontrar nada.

Publicidad

El coronel Carlos Rojas, comandante de la Policía de Soacha, también se refirió a la versión que defiende la madre del menor en torno a la desaparición de Juan Sebastián Fuentes.

Publicidad

“La mamá, el vecino, al amigo, el familiar pueden tener señalamientos, nosotros definitivamente trabajamos sobre hechos contundentes, sobre pruebas”, dijo. (Vea también: Policía ofrece $50 millones por información de niño desaparecido en Soacha ).

Asimismo, el coronel Rojas afirmó que un equipo de profesionales ya hace parte de la investigación y “dispone de todos los medios tecnológicos para hacer un seguimiento detallado y esclarecer los hechos”.

Publicidad

Si tiene información del paradero del menor Juan Sebastián Fuentes comuníquese a las líneas 3203051535, 3203019325 y 3223489817.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, entre los 420 quemados con pólvora, en lo que va corrido del año, 185 son menores de edad. Antioquia, Eje Cafetero, y Valle son los departamentos con el mayor número de casos.

Publicidad

-A través de un comunicado, la Cancillería expresó su solidaridad a los Gobiernos de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, por las consecuencias de las inundaciones ocurridas en los últimos días, que han dejado hasta el momento miles de damnificados y graves daños materiales.

Publicidad

-Ecuador levantó los aranceles a 129 productos colombianos, una medida que representará un alivio cercano a los 73 millones de dólares para las exportaciones al vecino país especialmente para los sectores de electrodomésticos, químicos, metalmecánica y alimentos.

-El Aston Villa, equipo de Carlos Sánchez, confirmó que el volante sufrió una lesión en el tendón de su pierna derecha, durante el partido ante el Norwich City.