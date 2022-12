Jamás me importó el bullying que hicieron por mi cola: Yina Calderón antes de cirugía

Este miércoles, la empresaria Yina Calderón ingresó nuevamente al quirófano, esta vez, para realizarse una cirugía de recorte y reconstrucción de sus glúteos por los biopolímeros que le fueron inyectados hace algún tiempo.

Horas antes de la intervención, Yina hizo un video en el que, en medio de lágrimas, habló de la cirugía y reveló aspectos de su vida que no se conocían.

Calderón indicó que está pasando momentos duros en su vida.

“Estos son los momentos más duros de mi vida en las últimas semanas. Ni siquiera sé qué apariencia tendrán o dejarán en mi glúteo", afirmó Calderón, quien aprovechó para revelar que nunca le importaron las críticas que recibió por la apariencia de su cola.

"Jamás me importó el bullying que ustedes me hicieron por mi cola. Es más, me hice un tatuaje que mañana se va a perder", aseveró Yina.

