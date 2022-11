James va a tener protagonismo en la temporada: Zinedine Zidane

El francés indicó que conoce las condiciones del volante nacional y señaló que con él será protagonista.

“Es la dificultad que tiene un entrenador. Me gustaría jugar con todos. Con Isco y con James. Son jugadores de mucha calidad y cuando no juegan es complicado. He sido jugador y sé que todos quieren jugar. Tengo que elegir, somos 22 y tengo que elegir 11 al inicio y otros que entran después”, dijo el estratega.



“Ellos dos van a tener protagonismo a lo largo de la temporada, aunque no jugaran el sábado. Tengo mucho interés en lo que hacen James e Isco porque sé lo que son”, agregó ‘Zizu’. (Lea también: Real Madrid se alista para encuentro ante Wolfsburgo tras triunfo en el Clásico )



El francés habló del colombiano justo antes del duelo en el que el club ‘merengue’ visitará al Wolfsburgo por los cuartos de final de la Champions League.



“Pensamos solo en el partido de mañana, en un partido de Champions. Estamos bien porque acabamos de ganar. Estamos en un buen momento, pero no solo por el partido del sábado. Antes también estábamos bien. Ahora tenemos otro partido, un partido difícil y lo vamos a preparar bien. Estamos bien para afrontar un partido de Champions”, firmó el excampeón del mundo.