Janet Airlines, así se llamaría la aerolínea secreta del Gobierno de EE.UU.

El portal BBC mundo recoge una información acerca de la existencia de una aerolínea secreta del Gobierno de Estados Unidos que operaría desde Las Vegas, Nevada.

En los aviones de Janet Airlines, el que sería su nombre, se estarían transportando funcionarios del Gobierno a distintas instalaciones militares ubicadas en este Estado.

Esto reaviva de algún modo las teorías conspirativas en torno al Área 51, ya que las instalaciones de este destacamento se encuentran situadas en una región sureña de Nevada, a unos 133 kilómetros de Las Vegas.

Según reseña BBC Mundo, la aerolínea fue bautizada de esta manera por investigadores que le han seguido el paso en los últimos años, sin ser algo oficial.

“’Janet’ respondería a las siglas de Just Another Non Existent Terminal (Tan solo otra terminal inexistente) o de Joint Air Network for Employee Transportation (Red aérea conjunta para el transporte de empleados)”, señala BBC Mundo.

Janet Airlines operaría con seis aviones Boeign 737 de color blanco con una raya roja que los atraviesa.

Con información: BBC Mundo

