Joven cometió imperdonable error en primer día de trabajo y todo terminó de la peor forma

Lo que prometía ser un nuevo comienzo laboral terminó en decepción y se volvió viralen redes sociales.

Una joven que acababa de conseguir empleo al frente de su casa contó una insólita anécdota de su primer día de trabajo, y su historia ha causado revuelo en TikTok.

La usuaria, identificada como @julic_____, compartió un video que rápidamente captó la atención de miles. “Acompáñenme a mi primer día de trabajo”, escribió junto a una selfie sonriente.

Sin embargo, lo que parecía un inicio prometedor dio un giro inesperado. En la siguiente imagen del video, Juli informó que se había despertado a las 10:16 de la mañana, cuando su jornada laboral debía haber comenzado a las 9:00.

El retraso fue suficiente para que su jefa, Carmen, decidiera cancelar la oportunidad. A través de un mensaje de WhatsApp, la empleadora expresó su descontento de forma tajante: “Juli, no vengas. Si el primer día no venís a las 9 viviendo enfrente, se ve que este trabajo no es para vos”. Y añadió: “Si sé de algo que no sea limpiar te aviso, mi nuera tiene varios contactos en La Plata. Gracias igual. Hoy cumple Pepe y tengo mucho para preparar, después hablamos”.

Juli intentó disculparse: “Hola Carmen, mil disculpas. El despertador no me sonó, perdón en serio”. Sin embargo, la respuesta fue escueta y finalizó la conversación de manera cordial: “No te preocupes, después hablamos, tengo muchos mensajes para Pepe”. Juli cerró con un toque amable: “Dale, mandale feliz cumple a Pepe”.

El clip alcanzó más de 340.000 reproducciones y generó una ola de comentarios divididos. Algunos criticaron duramente la falta de responsabilidad: “Era enfrente, se me caería la cara de vergüenza”, “Solo tenías que hacer una cosa”. Otros lo tomaron con humor o señalaron que es un reflejo de una generación poco comprometida.

La historia deja una lección clara: a veces, llegar tarde —aunque sea cruzando la calle— puede costar muy caro.