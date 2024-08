Joven descubrió infidelidad de su novio en programa en vivo: fue con más de 30 mujeres

En un episodio impactante de Karamo, Dominique desveló una sorprendente traición por parte de su novio, Christopher. La confrontación en vivo mostró a la joven presentando evidencia de que Christopher había estado en contacto con 39 mujeres diferentes durante su relación.

Todo comenzó cuando Dominique, guiada por un presentimiento, decidió revisar el teléfono de Christopher después de que él lo perdiera. En el dispositivo, descubrió mensajes de texto dirigidos a una gran cantidad de mujeres.

"Encontré los mensajes, ¡eran 39 mujeres!", relató Dominique al presentador. "Escribí todos los nombres, números y detalles". Además de registrar la información, Dominique contactó a varias de las mujeres mencionadas.

"Me contacté con casi todas, pero solo hablé con dos. La primera me dio información que ni siquiera yo conocía sobre mí misma. Me contó que Christopher la invitó a cenar y le habló de nuestra relación," explicó Dominique.

A pesar de sus intentos de confrontar a Christopher de manera privada, él solo admitió haber invitado a una mujer a cenar y negó haber discutido sobre su relación. Dominique también encontró un video en el teléfono de Christopher en el que sus manos acariciaban a una mujer desconocida.

Cuando Christopher apareció en el programa, admitió haber contactado a varias mujeres, pero solo después de que la pareja enfrentara problemas financieros y de confianza. "Busqué compañía con otras mujeres solo después de descubrir que Dominique me había enviado mensajes a otro hombre," argumentó.

El programa incluyó el segmento "Desbloquear el teléfono", donde Karamo utilizó herramientas para desenterrar secretos ocultos en los teléfonos. Aunque Christopher afirmó no tener nada que ocultar, su nerviosismo fue evidente. Karamo anunció que el teléfono no contenía mensajes, fotos explícitas ni contactos en redes sociales.

Sin embargo, el presentador sorprendió a la audiencia al revelar que Christopher tenía cuatro aplicaciones de limpieza instaladas en su teléfono, lo que levantó sospechas de que estaban destinadas a borrar datos y ocultar pruebas.

Ante la presión, Christopher comenzó a sudar profusamente y trató de reconciliarse con Dominique al final del programa, ofreciéndole su contraseña como un gesto de buena voluntad. "Te amo… este es nuestro aniversario, te voy a dar mi contraseña," dijo el hombre intentado salvar la relación.