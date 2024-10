Joven descubrió la infidelidad de su novio y tomó aterradora decisión: "Quería venganza"

Montse, una joven que comparte su vida en TikTok bajo el nombre de usuario @monts.user555, tomó una drástica decisión para vengarse de su novio tras descubrir su infidelidad. Su historia ha llamado la atención de miles de internautas.

Montse relata que la situación comenzó durante unas vacaciones con su entonces novio. Mientras revisaba su teléfono para enviarle algunas fotos de su viaje, se encontró con notificaciones alarmantes de la aplicación Snapchat. Los mensajes y fotos comprometedores con otras personas la llevaron a tomar una decisión que ha dejado a muchos sorprendidos: deportar a su novio indocumentado a México.

Con un plan en mente, Montse convenció a su expareja de que lo llevaría a un día de diversión en Six Flags. Sin embargo, mientras él se quedó dormido, ella lo llevó directamente a las autoridades de inmigración. "Tenía un coraje y decía 'qué bueno que estás haciendo esto', yo misma me echaba porras. Yo lo traje, entonces yo lo regreso", declaró Montse en su video de casi siete minutos, que se ha vuelto viral.

El desenlace de esta historia de venganza fue impactante. Al ser deportado, su exnovio no solo se quedó sin sus pertenencias, sino que también fue regresado a México con muy poco dinero. Montse, en un último acto de desquite, le lanzó un par de dólares y le dijo: "Si quieres ser un cabrón, pues inicia de cero, que ella te ayude, a mí no me vas a utilizar".

A pesar de la controversia que ha generado su decisión, Montse afirma que no se arrepiente de su acción. "Yo dije 'engañada, pero jamás utilizada', esa fue mi venganza. Yo recomiendo que lo hagan", enfatizó en su cuenta de TikTok, dejando claro que su experiencia es una lección para quienes enfrentan situaciones similares.

El video ha acumulado miles de comentarios, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su decisión y quienes critican la forma en que manejó la situación. Montse, aunque inicialmente comenzó a sentir arrepentimiento, encontró la fuerza para actuar, recordando la traición que sufrió.