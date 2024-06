Joven le propuso matrimonio a su novia en París y ella salió corriendo: video es viral

En redes sociales a diario se hacen virales todo tipo de videos que muestran situaciones variadas, desde accidentes e infidelidades hasta propuestas de matrimonio conmovedoras o fallidas. Recientemente, un video que muestra una propuesta de matrimonio en París se ha vuelto viral, acumulando más de 4 millones de reproducciones, 19.000 'me gusta' y miles de comentarios.

Las propuestas de matrimonio públicas, que alguna vez fueron consideradas gestos románticos, ahora pueden ser vistas como acciones que ejercen una presión social indebida. Esto ha llevado a situaciones tristes para muchas personas, especialmente para los hombres que recurren a este tipo de demostraciones.

El video viral muestra a un hombre que, en la icónica Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre, París, decidió proponerle matrimonio a su novia. Frente a decenas de personas, el hombre, vestido con un traje, se arrodilló para entregarle el anillo a su pareja, esperando formalizar su propuesta.

La joven, visiblemente sorprendida, empezó a respirar de forma acelerada, mostrando preocupación en su rostro. A pesar de los aplausos y la alegría de los presentes, la mujer negó con la cabeza y salió corriendo del lugar, subiendo las escaleras lo más rápido que pudo, dejando solo a su novio.

En otro video se puede ver cómo el hombre se levanta solo para volverse a arrodillar, esta vez para esconder su rostro y llorar por el triste momento que acaba de vivir. Segundos después, otros hombres se acercaron para consolarlo, mientras la multitud no sabía cómo reaccionar ante la inesperada respuesta de la joven.

Así fue la propuesta:

¡SOLDADO CAÍDO! 😔



En París, en la Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre, un hombre le propuso matrimonio a su novia, pero ella salió corriendo, espantada. La fallida propuesta fue presenciada por una multitud de espectadores. pic.twitter.com/5OfiwoPeBe — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 28, 2024

"No hay forma de que él no supiera que era muy probable que eso pasara", "¿Lo embarazos no amarran?. Claro que sí, te amarran a una pensión por 25 años", "Y por qué el que graba no hace nada", "Pobrecitoooo, pero eso se repone, nadie muere de amor 💪🏼💪🏼💪🏼", "Fracaso total", son algunos de los comentarios que se leen en el video.