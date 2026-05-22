Joven que estuvo 18 días en coma aseguró que vio a Jesús y así lo describió: “Verlo lo cambió todo”

Un accidente en patineta terminó convirtiéndose en una experiencia espiritual que cambió por completo la vida de un joven.

Gabe Poirot, un joven estadounidense de 20 años, aseguró haber visto a Jesucristo mientras permanecía en coma durante 18 días tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

La historia salió a la luz luego de una entrevista con la activista y presentadora Lila Rose, donde el joven relató detalles de lo que considera una experiencia cercana a la muerte. Su testimonio rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y YouTube, donde actualmente comparte contenido religioso y reflexiones bíblicas.

El accidente ocurrió cuando Poirot descendía por una colina en monopatín a una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora. En medio del recorrido perdió el control del vehículo, salió expulsado y terminó golpeándose violentamente contra un bordillo. El impacto fue especialmente grave porque no llevaba casco de protección, lo que le ocasionó un severo traumatismo craneoencefálico.



Tras ser trasladado de urgencia a un hospital, los médicos manejaban un panorama reservado debido a la gravedad de sus lesiones. Mientras permanecía inconsciente, familiares y amigos se reunieron constantemente para acompañarlo y elevar oraciones por su recuperación.

Sin embargo, contra varios pronósticos iniciales, el joven despertó luego de 18 días en coma. Tiempo después decidió hablar públicamente de lo que asegura haber vivido durante ese periodo.



Lo que vio el joven mientras estuvo en coma

Según contó, durante el estado de inconsciencia sintió que atravesó un “túnel de luz viva” que lo condujo hacia lo que describió como una especie de ciudad celestial. “Era una ciudad de pura gloria, pura luz y puro amor”, afirmó el joven en la entrevista.

Publicidad

Poirot relató que, en el centro de ese lugar luminoso, se encontraba Jesucristo esperándolo. De acuerdo con su descripción, Jesús tenía rasgos de Oriente Medio, piel oscura, cabello de longitud media y ligeramente rizado.

Además, aseguró que aparentaba tener unos 33 años y medía entre 1,80 y 1,83 metros.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su testimonio fue la manera en que describió la mirada de Jesús. El joven aseguró que tenía “ojos ardientes” capaces de reflejar eternidad y paz absoluta. “Verlo lo cambió todo”, expresó.

Publicidad

Asimismo, sostuvo que ninguna representación artística conocida logra compararse con lo que asegura haber visto. “Puedo asegurarles que no hay ninguna imagen que puedan tener en sus manos que le haga justicia”, dijo cuando le mostraron una ilustración tradicional de Jesús durante la conversación.

El joven también afirmó que durante esos 18 días recibió mensajes sobre el propósito de la vida y el papel de las nuevas generaciones en la fe cristiana. Según explicó, el mensaje que recibió “no fue de condenación, sino de empoderamiento”.

Hoy, Gabe Poirot continúa compartiendo su experiencia en redes sociales, donde miles de usuarios siguen atentos su historia, considerada por muchos como un testimonio de fe y supervivencia.