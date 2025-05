Científico de Harvard hace impactante revelación sobre la existencia de Dios

Un reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard ha encendido una intensa polémica en la comunidad científica y filosófica tras compartir una revelación que une ciencia y espiritualidad.

Se trata de Willie Soon, quien en una reciente entrevista para la plataforma estadounidense Tucker Carlson Network, aseguró que una fórmula matemática podría ser la clave para probar la existencia de Dios.

Durante la conversación, Soon planteó que los secretos del universo no necesariamente están en las estrellas, como suele creerse, sino en las matemáticas que estructuran la realidad misma.

Los secretos del universo podrían no estar escritos en las estrellas, sino en la esencia de las matemáticas señaló el científico

El corazón de su hipótesis se encuentra en lo que se conoce como el “ajuste fino” del universo: la idea de que las leyes físicas y las constantes fundamentales del cosmos están calibradas con tal precisión que permiten la existencia de la vida.

Para Soon, esta improbabilidad de que tales condiciones hayan surgido por azar abre la puerta a una interpretación que va más allá de la ciencia tradicional.

Su teoría retoma las ideas del destacado matemático británico Paul Dirac, figura clave de la física del siglo XX, quien ya sugería que la estructura matemática del universo revelaba una armonía tan perfecta que podría ser interpretada como prueba de un diseño intencional.

Inteligencia artificial - Dios Foto: Midjourney

Dirac, quien fue uno de los pioneros en el estudio de la antimateria, afirmaba: “Dios es un matemático de un orden muy alto”.

Soon retoma este enfoque, sugiriendo que las ecuaciones que rigen la existencia podrían ser leídas como “las huellas digitales de un creador”. Para él, no se trata de religión en el sentido tradicional, sino de reconocer un patrón de orden que apunta a una inteligencia superior.

No obstante, esta visión no es compartida por todos. El célebre físico Stephen Hawking, por ejemplo, mostró escepticismo ante la idea de un origen divino. “Si crees en la ciencia, crees que hay leyes que se obedecen. Puedes decir que Dios las creó, pero eso es una cuestión de definición, no una prueba”, afirmó en su momento.