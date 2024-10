Joven suizo que vive en Colombia estalla contra críticas negativas hacia el país

Michael Gerber, conocido en las redes sociales como Suizo Latino, se enamoró de Colombia y vive en Ibagué, Tolima, desde hace cuatro años. Este creador de contenido, que ha recorrido más de 40 países, muestra las maravillas del país cafetero a través de sus videos en plataformas como TikTok.

Recientemente, el joven suizo compartió un video sobre la playa de Santa Marta, que generó tanto comentarios positivos como negativos. Uno de los usuarios destacó las bellezas de su país, Venezuela, con el comentario: “Mi país Venezuela es mucho mejor”, lo que provocó la respuesta contundente de Gerber.

¿Qué dijo el joven suizo sobre Colombia?

El influencer no dudó en defender su amor por Colombia, aclarando que, aunque admira a Venezuela y su gente, su contenido se centra en lo que vive y experimenta en su país actual. “Yo vivo en Colombia, a mí me encanta Colombia, entonces yo publico cosas de Colombia porque no vivo en Venezuela”, afirmó. Además, resaltó que su intención no es menospreciar a Venezuela, sino celebrar las bellezas de Colombia, un lugar donde ha desarrollado un profundo sentido de pertenencia.

Con el objetivo de poner fin a las comparaciones, el joven expresó su frustración ante los comentarios de algunos internautas que desvían la conversación a comparaciones innecesarias. “Cada vez que publico un video, vienen algunos venezolanos a decir: ‘Mi país es mucho mejor’. A nadie le importa, literal es un video de Colombia”, enfatizó y aseguró que la felicidad de los colombianos y su belleza son lo que él desea resaltar.

El Suizo Latino planteó una reflexión tras la critica: ¿qué pasaría si un extranjero hiciera un video sobre las maravillas de Venezuela y los colombianos se dedicaran a comparar? “Eso es como si alguien fuera a Austria, publicara un video y yo comentara: ‘Eso es porque nunca has ido a Suiza’”, concluyó.