Juan David Velasco: “Nunca hemos tenido hegemonías nacionales en Colombia”

El lanzamiento del libro 'Quién manda en Colombia' abrió un nuevo debate sobre la forma en que se ha ejercido el poder en el país y el papel que han desempeñado distintos sectores de influencia a lo largo de la historia. La obra, escrita por la académica británica Jenny Pearce y el politólogo Juan David Velasco Montoya, busca analizar las redes de poder que han incidido en la política, la economía y las instituciones colombianas.

Durante una entrevista en El Radar, Velasco explicó que la investigación surgió de una inquietud central, identificar quiénes integran los grupos que históricamente han tenido capacidad de decisión sobre el rumbo nacional. “Identifiquemos con nombres y apellidos quiénes hacen parte de ese grupo selecto de la sociedad que tiene en sus manos la concentración del poder político, de la riqueza económica y del prestigio social”, señaló.

El investigador aclaró que el propósito del libro no es estigmatizar a las élites ni plantear una confrontación entre élites y ciudadanía. Por el contrario, afirmó que el objetivo fue comprender la complejidad del caso colombiano y las dinámicas que han marcado su desarrollo histórico.

Las ‘constelaciones de élites’ en Colombia

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que, según sus autores, en Colombia no existe una élite única que concentre todo el poder.

“En Colombia no hay un grupo de poder que domine sobre los otros. Acá nunca hemos tenido hegemonías nacionales”, afirmó Velasco.

Por ello, el libro propone el concepto de “constelaciones de élites”, integradas por sectores gremiales, tecnocráticos, oligárquicos, políticos y judiciales. De acuerdo con el académico, cada uno de estos grupos posee características propias relacionadas con su formación, origen social, trayectoria profesional y visión sobre el país.

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“No son grupos compactos ni homogéneos, sino que son muy diferentes”, sostuvo.

El origen del proyecto y el debate sobre el cambio social

Velasco explicó que la investigación comenzó a partir de preguntas sobre las tensiones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y diversas instituciones del Estado, así como con algunos sectores económicos. Sin embargo, el análisis llevó a los autores a revisar procesos históricos que se remontan hasta finales del siglo XIX.

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En cuanto a la élite tecnocrática, el investigador destacó que se trata de una “élite del conocimiento” compuesta por personas con altos niveles de formación académica. No obstante, señaló que la investigación encontró una predominancia de enfoques económicos ortodoxos dentro de ese sector.

Según Velasco, una de las diferencias de fondo que atraviesa el debate nacional tiene que ver con la velocidad de las transformaciones sociales. “Las grandes diferencias también son de ideas y tienen que ver con cuál es la velocidad del cambio social”, afirmó.

La obra plantea que la discusión entre cambios graduales o reformas más rápidas sigue siendo uno de los ejes centrales para entender las disputas de poder y las visiones de país que conviven actualmente en Colombia.

Escuche la entrevista completa acá: