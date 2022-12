Justicia de EE.UU. absolvió a Drummond de presuntos vínculos con paramilitares

de que Drummond (…) ni sus ejecutivos estuvieran presuntamente involucrados en realizar pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia”.

En sus apartes, el fallo indica que no se encontró prueba de que ejecutivos de la compañía “supieran que personas que no eran combatientes hubieran sido asesinados cerca a la vía férrea”, así como que no hay evidencia de que “los paramilitares estuvieran recibiendo pagos por parte de Drummond”.

Adicionalmente señala la decisión ratificada en segunda instancia que las pruebas que aportaron los demandantes no fueron concluyentes para determinar si había algún tipo de culpa relacionada con “un presunto plan corporativo para financiar o apoyar de alguna manera a las AUC, menos aún que hubieran participado en tal plan o que tuvieran control”.

-Tres personas muertas y más de 8 heridos es el saldo de un accidente de tránsito que se registra a esta hora en la cruz Nariño.

-El Gobierno salió en defensa del vicepresidente de la República y aseguró que Vargas Lleras no está haciendo política en contra del Uribismo como lo afirma el senador Álvaro Uribe.

-La defensa del exgobernador de La Guajira, Francisco pidió que se cite como testigo a alias ‘Jorge 40’ en el proceso que se adelanta por su presunta participación en el homicidio del concejal Luis López Peralta.

-El ministro de Defensa de Venezuela venezolano insiste en que no hay que desestimar el decreto del presidente Barack Obama porque después de este podrían venir más sanciones para el país. En Caracas, Santiago Martínez.

-El cucuteño Jossimar Calvo regresa este martes al país como primero del ranking mundial en la modalidad de barras paralelas.