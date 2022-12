Justin Bieber y Selena Gómez ¿de reconquista?

Justin Bieber y Selena Gómez compartieron un romántico encuentro en un lujoso restaurante de Los Ángeles, donde se vio a la pareja cenando y en medio de sonrisas.

Este encuentro provocó rumores en las redes sociales del posible regreso de los cantantes a las mieles del amor.

November 20: Fan taken photos of Justin and Selena Gomez at a restaurant in Los Angeles, CA #MTVStars Justin Bieber pic.twitter.com/3W7LEvxlku

Por otra parte, sin duda serán una de las parejas que más llamará la atención en la próxima entrega de los American Music Awards del domingo 22 de noviembre, donde cada uno estará en primera fila, pero en sillas separadas y seguramente un cruce de miradas o un saludo entre ambos despertarán sospechas de la reconciliación de la eterna pareja adolescente.

November 20: Fan taken video of Justin performing at a restaurant in Beverly Hills, CA. #MTVStars Justin Bieber pic.twitter.com/qNJUcuJXdG