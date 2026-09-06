La alianza entre Rappi y ABACO para reconstruir las cocinas destruidas por el terremoto

Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, diversos establecimientos comerciales y cocinas de restaurantes registraron afectaciones en sus infraestructuras en los departamentos del Eje Cafetero y en la ciudad de Cali.

Frente a este escenario, la plataforma Rappi y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) presentaron el programa denominado "Cocina Reconstruida". La iniciativa busca recaudar fondos para reparar las instalaciones de los comensales y permitir su reapertura operativa.

El sistema opera mediante la realización de pedidos simbólicos dentro de la aplicación móvil por parte de los usuarios.

Por cada transacción efectuada, la plataforma de comercio aportará una suma idéntica en pesos (esquema 1:1), duplicando el valor total que se destina al proceso de recuperación.



Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

De acuerdo con lo informado por las entidades organizadoras, los establecimientos beneficiarios fueron elegidos tras una revisión y validación técnica por parte del equipo de la plataforma.

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El 100 % de lo recaudado se integrará en un fondo común que será administrado de forma directa por ABACO, encargada de distribuir los recursos equitativamente entre todos los comercios participantes.

La medida busca apoyar a los negocios familiares que generan empleo en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, cuya actividad económica se detuvo a causa del evento sísmico.

Para las personas del común y propietarios de pequeños restaurantes, esta acción representa la posibilidad concreta de financiar la compra de insumos, arreglo de infraestructura y reparación de fogones sin asumir la totalidad de la deuda tras la emergencia.



Paso a paso para realizar la contribución

Los usuarios interesados en sumarse al programa de recaudación pueden completar el procedimiento directamente desde sus dispositivos:

