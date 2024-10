La carrera de Liam Payne: talento, fama y la lucha contra sus demonios personales

Liam Payne , conocido por haber sido uno de los miembros más destacados de la icónica banda One Direction, ha tenido una carrera llena de éxitos, pero también marcada por luchas personales. Desde su participación en The X Factor, hasta su reciente fallecimiento en Buenos Aires , su vida fue un reflejo de las presiones de la fama y sus consecuencias.

Los primeros pasos de Liam Payne en la música

Payne nació en Wolverhampton, Reino Unido, y desde temprana edad mostró una inclinación por la música. A los 14 años, se presentó por primera vez al programa de talentos The X Factor, aunque no logró avanzar debido a su juventud. Sin embargo, este revés solo fue el inicio de lo que sería una carrera brillante.

En 2010, regresó al programa, donde fue emparejado con otros cuatro jóvenes talentosos: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Aunque no ganaron la competencia, bajo la guía de Simon Cowell, formaron la banda One Direction, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global.

El auge de One Direction y el impacto en Liam Payne

Entre 2010 y 2016, One Direction vendió más de 70 millones de discos, logrando que sus primeros cuatro álbumes debutaran en el número 1 en la lista Billboard de EE.UU., un récord para cualquier banda debutante. Payne no solo contribuyó con su voz, sino que también fue un talentoso compositor. En el álbum Four de 2014, coescribió ocho de las 12 canciones, destacando el éxito mundial "Steal My Girl".

Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles y Zayn Malik de la banda One Direction se presentan en el programa "Today" de NBC en Rockefeller Plaza el 12 de marzo de 2012 en la ciudad de Nueva York. AFP

A pesar del éxito masivo, Liam Payne ha hablado abiertamente sobre las dificultades de manejar la fama a tan corta edad. En diversas entrevistas, describió la intensidad de los conciertos, donde los fans lanzaban sus teléfonos al escenario con la esperanza de recibir una selfie de vuelta, y cómo este nivel de adoración le hacía sentir una desconexión con la realidad.

Las luchas con el alcohol y la salud mental

La fama trajo consigo no solo gloria, sino también momentos oscuros para Payne. La soledad de estar constantemente de gira, lejos de su hogar y seres queridos, lo llevó a desarrollar una dependencia del alcohol. En una entrevista con The Guardian en 2019, relató cómo el minibar en los hoteles se convirtió en un refugio. La presión de estar siempre bajo los reflectores y la falta de privacidad lo afectaron profundamente.

Liam confesó en varias ocasiones que llegó a tener comportamientos erráticos, especialmente tras la salida de Zayn Malik de One Direction en 2015 y la eventual disolución del grupo en 2016. En una entrevista con la BBC, admitió que abusaba de las fiestas y el alcohol, un patrón que siguió hasta bien entrada su carrera en solitario.

Los cantantes Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik de One Direction se presentan en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2012 en el Staples Center el 6 de septiembre de 2012 en Los Ángeles, California. AFP

La carrera en solitario y nuevos intentos de resurgir

Después de la disolución de One Direction, Payne intentó forjar una carrera en solitario. En 2017, lanzó el sencillo "Strip That Down" con Quavo, logrando un éxito moderado y obteniendo nominaciones a los premios Brit. También colaboró con Rita Ora en el tema "For You" para la banda sonora de Cincuenta Sombras Liberadas. Sin embargo, sus intentos posteriores de lanzar música no tuvieron el impacto esperado, como lo demostró el escaso éxito de su sencillo "Teardrops" en 2023.

Liam Payne visita The Morning Mash Up para una sesión especial de "Celebrity Session" en el canal SiriusXM Hits 1 de SiriusXM en los estudios de SiriusXM el 16 de mayo de 2017 en la ciudad de Nueva York. AFP

La paternidad también llegó a su vida en 2017, cuando tuvo un hijo con la cantante Cheryl Cole. A pesar de separarse en 2018, Payne continuó siendo una figura importante en la vida de su hijo, mientras lidiaba con sus problemas personales.

Problemas de salud y el trágico final

En los últimos años, la salud de Payne se deterioró. En 2023, fue hospitalizado dos veces por complicaciones renales, lo que sumó más desafíos a su ya complicada vida. Lamentablemente, su lucha contra la adicción y los problemas de salud culminaron trágicamente en su muerte en Buenos Aires, tras caer desde la tercera planta de un hotel.

Habitación donde se hospedaba Liam Payne en Argentina. Captura de redes sociales

El legado de Liam Payne

Liam Payne será recordado no solo por su indiscutible talento musical, sino también por su franqueza al compartir sus luchas internas. Su vida refleja las complejidades de la fama y cómo puede afectar a las personas en formas inesperadas. A pesar de sus dificultades, su contribución al mundo de la música, especialmente a través de One Direction, será recordada por generaciones.