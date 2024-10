Miles de fanáticas de One Direction lloran la muerte de Liam Payne en Argentina //

Luto en la música. La muerte de Liam Payne en el barrio Palermo de Buenos Aires, Argentina, dejó un vacío enorme en millones de mujeres, en especial las más seguidores de la icónica agrupación One Direction, que "siente que se va una parte de la banda con él".

No por nada desde horas de la tarde de este 16 de octubre, las redes sociales como X, Facebook e Instagram tienen como la principal tendencia el nombre del artista británico. Tan solo frente al hotel donde ocurrieron los hechos, varias personas han llegado a expresar sus condolencias por lo sucedido, incluso, en videos y fotos se ve a grupos de amigas llorar por la memoria del cantante.

"Se fue antes de la reunión de los chicos"; "No des la vida por sentado, las cosas pueden cambiar en cuestión de segundos"; "Esto es desgarrador. No lo puedo creer. Descansa en paz, Liam"; "Había tanta música que todavía iba a hacer. Eso duele. 31 es muy temprano para irse", fueron algunos comentarios que muchas de sus fanáticas pusieron en redes sociales. Además, la música de One Direction se volvió viral en cuestión de horas y volvió a aparecer en los primeros lugares de algunos top internacionales.

Fans de One Direction lloran la muerte de Liam Payne en Argentina // Foto: AFP

Con carteles, banderas y lágrimas en los ojos, estos fieles seguidores buscaban alguna señal de sus ídolos. Lena Duek, de 21 años, quien acompañó a la banda desde sus 12 años, confesó: "Siempre tuve la esperanza de que volvieran a estar juntos. Es como si una parte de mi vida se acabara", según reveló la agencia AFP.

'History', la famosa canción de One Direction, se convirtió en el himno para despedir a Liam Payne este 16 de octubre, que de forma triste terminó muriendo al caer de un tercer piso. Seguramente los mensajes no paren al igual que los homenajes, de uno de los artistas que fue parte no solo de la infancia de millones, sino del himno de miles de vidas.