Murió Liam Payne, exintegrante de One Direction: esto se sabe sobre la impactante noticia

El músico británico Liam Payne , exintegrante de la banda One Direction, falleció a sus 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo en Buenos Aires, Argentina, informaron medios argentinos.

En este momento, la policía está investigando si se quitó la vida o fue un accidente. En horas de la tarde personal policial se dirigió al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencia, Alberto Crescenti, informó: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

El cantautor británico Liam Payne perteneció por muchos años a la banda One Direction. Foto: AFP.

Liam Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Payne audicionó para el programa de talentos The X Factor en 2008 y nuevamente en 2010, donde fue colocado en un grupo con otros cuatro concursantes, formando One Direction.

La banda, compuesta por Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik (quien luego se retiró), lanzó varios álbumes exitosos, entre ellos Up All Night (2011), Take Me Home (2012), y Midnight Memories (2013). One Direction se convirtió en un fenómeno global, con millones de seguidores en todo el mundo.

Después de que la banda entrara en un receso en 2016, Liam Payne inició su carrera como solista, lanzando sencillos como "Strip That Down" y "Bedroom Floor". Además de su carrera musical, Payne ha trabajado como modelo y colaborado con diversas marcas de moda.