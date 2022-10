“La complejidad de Colombia lo hace a uno mucho más sensible”: Paola Turbay

En diálogo con Mesa BLU, la actriz Paola Turbay se refirió a cómo fue la transición de pasar de vivir en Estados Unidos a Colombia, experiencia que, dice, le cambió la vida.

“Yo sería una persona completamente distinta si hubiera crecido en Estados Unidos. La complejidad de Colombia lo hace a uno una persona más interesante y además mucho más sensible”, aseguró.

La exreina de belleza confesó que luego de volver a ese país en 2007, donde actuó en producciones como Cane, Californication, The Secret Life of The American Teenager, True Blood y Royal Pains, tuvo que tomar la decisión de devolverse, aunque a sus hijos les costó un poco de trabajo adaptarse nuevamente a Colombia.