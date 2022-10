La confesión de dos supuestas víctimas de abuso de Michael Jackson

Dos hombres que afirman haber sido abusados sexualmente en su infancia por Michael Jackson hablaron el lunes en televisión con Oprah Winfrey, a quien le explicaron por qué guardaron silencio por tanto tiempo.

La entrevista fue transmitida por la cadena HBO justo después de la presentación de la segunda parte de un explosivo documental que contiene graves denuncias de pedofilia contra el rey del pop, fallecido en 2009.

"Leaving Neverland", el documental de cuatro horas realizado por el británico Dan Reed que ha empañado aún más la reputación de Jackson como un depredador sexual, se emitió en dos partes, domingo y lunes, en Estados Unidos.

Se centra en James Safechuck, hoy de 41 años, y Wade Robson, de 36, quienes cuentan cómo el cantante los habría violado repetidas veces.

"Él (Jackson) me decía que era amor. Me decía que me amaba y que Dios nos quería juntos. Para mí, Michael era Dios", contó Robson en la entrevista de una hora con Winfrey, ante un público compuesto en su mayoría por víctimas de abuso sexual.

Esta no es la primera vez que Michael Jackson es acusado de pedofilia. Pero el formato del documental, con largos y precisos testimonios en cámara, que se corroboran uno con otro, pone al artista bajo una luz más cruda que nunca.

Cuando le preguntaron sobre sus motivos y su silencio hasta el momento, Robson, que testificó en 2005 a favor de Jackson- quien fue absuelto de cargos de abuso sexual-, explicó: "Si hubiera cuestionado a Michael y mi historia con él, habría tenido que cuestionar toda mi vida".

Por su parte, Safechuck contó cómo la estrella del pop "lloraba por ti o lloraba porque se sentía tan solo". "Querías estar ahí para él", afirmó.

Winfrey, una presentadora mundialmente famosa que recibió a Jackson en su programa, dijo que el abuso sexual es un "flagelo de la humanidad" que trasciende al músico.

Los herederos de Jackson desestimaron las acusaciones del documental y demandaron a HBO en 100 millones de dólares por lo que califican de "asesinato póstumo".

"Dado que mi tío ya no está allí para defenderse, la credibilidad de los acusadores es importante. Y Wade y James no tienen ninguna", tuiteó el sobrino de la estrella pop Taj Jackson después de la transmisión de la primera parte de "Leaving Nerverland".