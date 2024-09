La dejaron plantada en el altar y ella tomó insólita decisión: “No sabía cómo reaccionar”

Una novia que estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida fue plantada en el altar por su prometido. En lugar de hundirse en la tristeza, la joven decidió enfrentar la situación con un humor sorprendente. La reacción, capturada en un video que acumula más de 3 millones de reproducciones en TikTok , muestra a la novia vestida de blanco mientras habla de lo sucedido.

En el video, que ha generado alrededor de 329 mil 'me gusta' y una avalancha de comentarios, la novia se muestra melancólica, pero decidida mientras hace su pedido en un carrito de tacos. “Quiero dos taquitos de carne asada y limón para echarle sal en la herida,” dijo.

La taquera, al enterarse de la situación, ofreció palabras de aliento a la novia, quien reflexionó sobre su experiencia. “No es la primera vez que me pongo de novia; parece que el destino no quiere que me case. ¿De qué me sirve lo guapa? No me sirve de nada,” compartió con sinceridad.

A pesar de su intento de tomarse la situación a la ligera, la novia reconoció que la carga emocional podría volverse más pesada con el tiempo. “Ahorita estoy bien, pero mañana seguro me cae el veinte”, admitió.

Con una actitud resiliente, la novia acogió el consejo de la taquera: “Las cosas pasan por algo”. Agradecida por el apoyo recibido, compartió con sus amigas que esta no era su primera experiencia con el compromiso y que sentía que “el destino no quiere que me case".

“No era el indicado. ¡Ánimo!”, “¿Dios, tan bella y le hicieron eso?????😭”, “Me gustaría ver la otra cara de la moneda, la otra versión, pues…”, “Él se lo perdió. Mucha fuerza, un abrazo y por algo pasó. Tú disfruta 💙” son algunos de los comentarios que se leen.