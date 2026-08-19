La dura anécdota por la que Pipe Bueno casi pierde a su familia: "Nos íbamos a separar"

A través de redes sociales, Pipe Bueno se hizo viral, más allá de la música. Y es que el artista reveló uno de los momentos más difíciles de su vida personal y familiar en diálogo con Juan Pablo Raba en su podcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, cuando tuvo un episodio problemático de alcohol y sustancias, sumado a las presiones profesionales y personales, que lo llevó a una profunda crisis que puso en riesgo su relación con Luisa Fernanda W y la estabilidad de su familia.

El artista explicó que durante un periodo especialmente complejo comenzó a sentirse vulnerable frente a su carrera. Tras mudarse a México con su esposa y sus hijos, enfrentó las dificultades propias de empezar una nueva vida mientras intentaba abrirse camino en mercados como México y Estados Unidos. Al mismo tiempo, algunas de sus canciones no tenían el resultado que esperaba.

“Pero yo sí te acepto que yo estaba en un hoyo oscurísimo, oscurísimo, oscurísimo. Yo estaba, y haz de cuenta que yo sentía que tenía el pie en el acelerador, consciente que lo tenía en el acelerador a fondo, en el acelerador a fondo, solo esperando dónde me iba a pegar un trancazo. Sí, como a ver dónde se estalla esta vuelta. Sí, y en esa locura Mi mujer igual, pues aún en ese, en ese tema tan complejo, ella saca fuerzas de no sé dónde, que hoy día ya sé de dónde, y me sostiene. Y pasa algo, algo también súper, algo súper fuerte, y es donde comienza el inicio de la transformación. Me hundí en mis propias fuerzas”, dijo.

Según contó, el consumo llegó a un punto crítico. Ya no se trataba únicamente de beber durante fiestas o presentaciones, sino de utilizar el alcohol para enfrentar diferentes estados emocionales: “Si estaba contento, bebía; si estaba aburrido, bebía; y si no estoy sintiendo nada, pues bebía para sentir algo”, confesó.



Pipe Bueno reconoció que estaba perdiendo el control

La situación también comenzó a afectar directamente su relación de pareja. El cantante explicó que intentaba cargar solo con sus problemas y evitaba pedir ayuda a sus familiares o a su esposa, hasta que terminó “implosionando”.

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El momento más crítico llegó cuando Luisa Fernanda W ya contemplaba la posibilidad de terminar la relación. Pipe contó que ella había tomado la decisión de separarse, aunque él no lo sabía en ese momento.

“Ya estaba dispuesta a que nos separáramos. Ya estaba buscando como la forma, pero ya la decisión estaba en su corazón (…) Dame la última oportunidad. Una última oportunidad solo te pido. Y solamente mírame actuar”, recordó que le dijo.

A partir de entonces, Pipe Bueno comenzó un proceso para hacerse responsable de su salud y buscar ayuda profesional. También se acercó nuevamente a su fe y encontró apoyo en personas cercanas.

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El artista explicó que recuperó la conexión con su faceta artística y que de este proceso nació un álbum que considera especialmente importante en su carrera. El disco, titulado Aquí Estoy Yo, representa para Pipe una especie de renacimiento personal. Después de atravesar uno de los momentos más oscuros de su vida, asegura que ahora busca vivir con mayor coherencia, cuidar su salud y ser un ejemplo para sus hijos.