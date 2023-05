La fertilidad: conozca los procedimientos que le permiten a una mujer convertirse en madre

Este domingo, 13 de mayo, en distintas ciudades de Colombia se celebra el Día de la Madre . Una fecha especial para todas esas mujeres que han sido cabeza de hogar en muchas familias.

Sin embargo, hay muchas mujeres que no han logrado tener hijos y que han buscado ayuda a través de varios especialistas por medio de la fertilización. Para hablar sobre este tema, Juan Carlos Ramírez, médico ginecólogo, habló en Sala De Prensa Blu acerca de la fertilidad y sobre que hay que tener en cuenta para estos procedimientos.

“Infertilidad es la incapacidad, para una pareja, de lograr un embarazo espontáneo después de 12 meses de tener relaciones íntimas sin ningún tipo de planificación (...) Si después de un año no lo logran, hay que realizar unos estudios a profundidad para saber cual es el problema”, comentó Ramirez.

Durante los últimos años, han aumentado los casos de parejas que no pueden concebir hijos. Ante esto, el experto en el tema aseguró que: “El 20 % de las parejas no pueden lograr concebir un hijo de manera espontánea, es decir, una de cada cinco. Hay varios factores, uno de ellos es que las parejas están postergando el plan de fertilidad y el reloj biológico de la mujer no la favorece mucho, lo que a una edad avanzada ya afecta el embarazo”.

Por otro lado, Juan Carlos Ramirez contó sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de someterse a un procedimiento de fertilidad.

“Para nosotros es muy importante hacer el estudio en pareja, nosotros no podemos centrarnos solamente en el tema de la mujer. A veces las mujeres nos dicen “estudieme solo a mi que mi esposo esta bien", pero la fertilidad va cambiando con el tiempo, eso hay que tenerlo en cuenta", añadió.

Escuche la entrevista completa: