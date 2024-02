“La gente a través de estas historias ve el dolor que pasamos”: Julieth Restrepo, actriz de Griselda

Julieth Restrepo interpreta a Marta Ochoa, una de las amigas de la protagonista Griselda. En 2011, ganó los Premios TVyNovelas (Colombia) en la categoría Mejor Actriz Del Reparto De telenovela por “Amanolimpia”.

En 2013, ganó los Premios TVyNovelas (Colombia) en la categoría Mejor actriz reparto serie por “A Mano Limpia 2″.

En 2016, ganó en los Premios India Catalina en la categoría Mejor actriz protagónica telenovela serie por “Laura, la santa colombiana”.

Para hablar sobre la serie de Griselda, de su carrera en Hollywood y todas los estigmas que todavía se viven en el país norteamericano sobre las latinas se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la actriz Julieth Restrepo.

"Tienes a Sofía Vergara como la protagonista. Además, es la productora la que trajo la historia, Netflix precisamente. Yo creo que sabíamos que estaba quedando muy bien porque Andy Baiz, nuestro director, Netflix le puso su sello de calidad. Pero el impacto que ha tenido los mensajes que siguen llegando sigue de número uno en el mundo y Netflix tiene mucho contenido. Así que seguir celebrando eso de verdad es una gran sorpresa que recibimos, pues con mucho amor", indicó la actriz haciendo referencia a la acogida que tuvo la serie a nivel nacional e internacional.

Julieth indicó que que ya lleva más de ocho años y medio viviendo en Estados Unidos, en los que ha tenido que tocar una gran cantidad de puertas para abrirse camino en la actuación, hasta que hace dos años entró dentro del casting de Griselda.

"Cuando llega Griselda a mi vida hace dos años, claro, uno ha tocado un montón de puertas, te han rechazado mil veces y he hecho unas películas independientes acá que me han ayudado mucho, emocionalmente, también, como a validar y a decir "ok, este es el camino", pero ya hacer algo como Griselda, que definitivamente es lo más grande que yo había hecho hasta hace dos años. Ahora estoy también en un proyecto del que podemos hablar más adelante, que también como que viene en ese mismo camino y siento que Griselda precisamente fue para mí en ese momento un espaldarazo de decir "Okay, van seis años, seis años y medio y acá seguimos" y muy emocionante. Sobre todo pensar que una historia con tantos colombianos destacados a los que yo admiro Cristian Tapa, Diego Trujillo, Andy Baiz a la cabeza, Sofía Vergara, es que empezando por ahí, es increíble rodando en las calles de Hollywood rodando en Los Ángeles, con toda esta infraestructura que tenía la serie, Pues de verdad era para yo llegar a mi casa a llorar de felicidad y decir "OK, aquí seguimos es el camino". Y ahora llorar de felicidad precisamente con el éxito de la serie y el impacto tan lindo que está teniendo", agregó.

Por otro lado, la actriz indicó que todavía existen estereotipos respecto a la imagen y el acento de los latinos a la hora de conseguir trabajo en las producciones audiovisuales.

"Sí es cierto que si estás rubia y eres latina y tienes algo de acento, todavía no te miran. Es como que este concepto realmente es muy triste de la Latina, no puede tener ojos azules, pelo rubio, eso todavía es un mito, pero es una realidad también. Cuando yo empecé a hacer audiciones acá en Los Ángeles, era como "Ay, es que no eres voluptuosa, pero tú eres colombiana, ¿seguro eres colombiana?" Y para mí ha sido un reto, la verdad, el tema del inglés, porque desde que yo llegué acá yo dije "quiero trabajar en mi acento, (...) yo quiero competir con personajes que no sean necesariamente la latina". Porque ellos sí esperan que una latina tenga acento. Entonces yo ya no peleo con eso, sino que ya me enfoco en disfrutar el proceso y en enfocarme en mi personaje", expresó.

Al mismo tiempo, durante la entrevista la actriz hizo referencia a las críticas que ha recibido la serie por la temática que trata; sin embargo enfatizó que es importante contar la realidad que vivió el país.

"Yo creo que estas historias no se van a dejar de hacer precisamente porque hacen parte de nuestra historia y nosotros no podemos negar nuestra historia. Yo hice parte de una película con Javier Bardem y Penélope Cruz, que fue Lovin Pablo, que también precisamente tocaba este tema. Yo hacía de Victoria la esposa de Pablo. Sumergirse en ese tema siempre es muy doloroso, pero a través de los años he entendido que esto nos ayuda a sanar de alguna manera. Sabes, las conversaciones en Estados Unidos que yo tengo con la gente alrededor de esta temática son muy distintas a las que tenía hace ocho años, cuando llegué porque la gente no estaba informada. La gente ahora, a través de estas historias, ve el dolor por el que nosotros pasamos y eso antes no existía. Antes la gente tenía una versión y se quedaba con eso y ahora nosotros les estamos dando algo más. Yo siento que con Griselda la experiencia que la gente tiene es que si bien ven el crecimiento de una mujer ambiciosa que quiere, tiene un sueño, tiene una meta, pues también ven su caída y la lección al final de todo", agregó.

Escuche la entrevista completa: