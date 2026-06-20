La inquietante profecía de Baba Vanga que apunta al Mundial 2026

En medio de la creciente expectativa por el Mundial 2026, que tiene como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, no solo se habla de favoritos, estadísticas y figuras estelares. También ha vuelto a escena un tema mucho más enigmático: una supuesta predicción atribuida a la mística búlgara Baba Vanga, que nuevamente ha encendido la conversación en redes sociales.

La historia ha tomado fuerza en plataformas digitales, donde usuarios han comenzado a relacionar una de las frases más difundidas de la vidente con el torneo de fútbol más importante del planeta. Aunque no existe una referencia explícita al Mundial en sus supuestas visiones, la coincidencia temporal con el año 2026 ha sido suficiente para desatar teorías, interpretaciones y debates que se expanden rápidamente en internet.

Todo gira en torno a un mensaje atribuido a Baba Vanga que habla de un fenómeno extraño en el cielo durante la realización de un gran evento deportivo. La frase que se le adjudica señala: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”. Sin embargo, no hay consenso sobre la autenticidad ni el origen verificable de esta afirmación.

Profecía de Baba Vanga para 2025 comienza a cumplirse Foto: redes sociales

A pesar de ello, la narrativa ha encontrado terreno fértil entre quienes siguen de cerca las profecías relacionadas con la llamada “Nostradamus de los Balcanes”. Para algunos, ese supuesto “destello” podría interpretarse como un fenómeno aéreo aún sin explicación científica clara, mientras que otros han ido más allá y lo vinculan con la posibilidad de contactos extraterrestres.



El auge de estas teorías no es casual. En los últimos años, la divulgación de informes oficiales sobre fenómenos aéreos anómalos en Estados Unidos ha reavivado el interés por lo desconocido. Ese contexto ha servido como combustible perfecto para que este tipo de relatos gane fuerza en redes sociales, donde lo misterioso suele viralizarse con facilidad.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo cierto es que el Mundial 2026 se perfila como un evento histórico por su formato ampliado y su impacto global, reuniendo a selecciones de todos los continentes y a millones de aficionados alrededor del mundo.

En ese cruce entre la emoción deportiva y el misterio, la supuesta profecía de Baba Vanga vuelve a ocupar titulares, no por hechos confirmados, sino por la capacidad de las redes sociales de transformar cualquier coincidencia en una historia que parece sacada de lo inexplicable.