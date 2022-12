La irresponsabilidad puede desencadenar la muerte de sus padres: médico colombiano

Este fin de semana se celebró el Día del Padre en medio del aislamiento obligatorio que comenzó en Colombia el 25 de marzo. Sin embargo, miles de colombianos continúan irrumpiendo la cuarentena y prueba de eso fueron las recientes cifras de fiestas realizadas durante el reciente puente.

Sumado a las aglomeraciones del día sin IVA, este puente del día del padre la Policía intervino miles de fiestas clandestinas a lo largo y ancho del país. En total, de acuerdo con el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, más de 2.200 celebraciones fueron desmanteladas durante este puente fin de semana.

En entrevista con Mesa BLU, el médico Camilo Prieto resaltó que el comportamiento de los colombianos es vital para detener los contagios de COVID-19 en el país, lo que justamente hoy provocó que el Gobierno anunciara extensión de la cuarentena hasta el 15 de junio.

“Hay que aprender a convivir con el virus, pero eso no implica salir como si nada. Lo que vemos en este momento es como si de la pandemia no se hubiera aprendido nada, que se abrieran las puertas para salir a enloquecerse. La cuarentena debe ser aprendizaje y preparación, no solo para pedir camas de UCI, no hay numero que pueda resolver una situación de desorden social”, manifestó.

La preocupación de las camas UCI en el país se ha vuelto mayor en los últimos días, por ejemplo, en Bogotá la ocupación ya supera el 68,8%.

“Así se aumenten las camas IUCI, ninguna medida es suficiente si el comportamiento ciudadano no se alinea para que todos reduzcamos la velocidad de contagios. Vamos hacia una saturación inminente del sistema de salud , es muy posible que en tres semanas ya la tengamos en muchísimas ciudades”, aseguró.

Con una declaración un poco fuerte, pero realista, según Prieto, las personas podrían ser las causantes de la muerte de sus seres queridos, todo porque no respetan las medidas de distanciamiento social y aislamiento en el país.

“La irresponsabilidad de las personas puede desencadenar la muerte de sus padres. Más del 56% de casos del país en este instante están activos. Si ellos no son juiciosos, son agentes de multiplicación, si la gente toma como un cuento usar bien el tapabocas, la letalidad va a ir incrementando, esto no es un asunto de relegar la culpa en otros, tenemos que comprender como ciudadanos que somos agentes de riesgo y podemos convertirnos en agente de contagios”, explicó.

El médico invitó a las personas a respetar la cuarentena nacional, sobre todo porque la actualidad del país da luz de poder detener los contagios.

“Todavía podemos hacer algo, estamos llegando al umbral, el momento en el que aún podemos generar modificaciones que tienen las curvas en Colombia. Tenemos que hacer un llamado de urgencia a los ciudadanos, no es de pánico sino de responsabilidad, aprender que las acciones y decisiones de comportamiento pueden implicar que más personas vivan o mueran en Colombia”, dijo.

Escuche aquí la entrevista completa en Mesa BLU:

