La radio mantiene su alcance en Colombia mientras cambian los hábitos de escucha

La radio mantiene una presencia significativa entre los hábitos de consumo de medios en Colombia, aunque las formas de escucharla han cambiado con la incorporación de dispositivos digitales y el crecimiento del streaming. De acuerdo con datos de Ibope provenientes del universo Target Group Index, TGI, el 57,69 % de los colombianos escucha radio, lo que representa un alcance de 12,8 millones de personas. La información fue presentada por la compañía en septiembre de 2026, en el marco de un análisis sobre la evolución del consumo de este medio.

El informe también identifica una concentración importante de la audiencia durante la mañana. El 46,5 % de los oyentes escucha radio entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, una franja que Ibope señala como relevante para las marcas interesadas en generar cobertura y frecuencia. Los datos muestran, además, que la radio no se consume actualmente de una única manera. El teléfono celular es el dispositivo más utilizado entre los formatos mencionados por Ibope: el 39,9 % de los oyentes utiliza este medio para escuchar radio.

El celular gana espacio frente a los formatos tradicionales

El consumo mediante dispositivos digitales convive con las formas tradicionales de escuchar radio. Según las cifras del informe, el 33 % de los oyentes utiliza la radio convencional, mientras que el 28 % escucha radio desde el automóvil.

A su vez, el 14,5 % lo hace mediante un computador o una tableta. Para Ibope, estos datos evidencian una transformación en las formas de acceso al medio, en la que el consumo tradicional coexiste con las nuevas alternativas vinculadas al streaming.



Esta evolución también implica que los consumidores combinan la radio con otros medios durante su actividad cotidiana. El informe señala que el 58 % de los oyentes de radio también consume televisión, mientras que el 91 % combina el consumo de radio con las redes sociales.

La información permite observar que la audiencia radial no permanece aislada de otros canales. Por el contrario, una parte importante de quienes escuchan radio también mantiene contacto con plataformas sociales y contenidos televisivos, una característica que Ibope considera relevante para analizar el papel del medio dentro de las estrategias de comunicación.

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Ibope destaca la transformación del consumo de radio

Carolina Ibargüen, CEO de Ibope Colombia y Ecuador, explicó que el consumo de radio presenta actualmente una mayor diversidad y que, para analizar el valor del medio, resulta necesario observar las características de sus audiencias y la manera en que se relacionan con otros canales.

“La radio sigue teniendo una capacidad importante de acompañar a las personas en diferentes momentos de su día, pero hoy su consumo es mucho más diverso”, señaló Ibargüen en el comunicado de la compañía.

Para entender realmente el valor del medio necesitamos mirar quiénes son sus audiencias, qué otros medios consumen y cómo están cambiando sus hábitos agregó Ibargüen

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El análisis presentado por Ibope también incorpora información relacionada con la inversión publicitaria. Durante el primer trimestre de 2026, el sector Comercio y Turismo destinó 125.000 millones de pesos de su inversión en medios a la radio, según los datos incluidos en el documento.

La conversación sobre radio debe ir más allá de cuántas personas la escuchan. Los datos permiten entender quién está detrás de esa audiencia, qué consume, cómo se relaciona con otros medios y qué oportunidades existen para las marcas. Esa mirada integral es la que ayuda a tomar decisiones de comunicación con mayor evidencia explicó Carolina Ibargüen.

Radio Value Board incorpora audiencia, consumo e inversión

En este contexto, Ibope anunció el lanzamiento de Radio Value Board, una herramienta que busca ampliar las posibilidades de análisis y medición de la radio en Colombia. Según la compañía, la solución reúne información relacionada con audiencia, perfiles de consumidores, hábitos de escucha e inversión publicitaria. Además, integra datos correspondientes al consumo de streaming y al consumo denominado off, con el propósito de ofrecer una visión más amplia del comportamiento del medio.

La propuesta parte de una perspectiva que busca analizar la radio más allá del número de personas que la escuchan. La información sobre quiénes integran la audiencia, qué otros medios consumen y cuáles son sus hábitos permite incorporar nuevas dimensiones al análisis del medio.

Ibope sostiene que esta mirada integral puede aportar elementos para la toma de decisiones de comunicación, al relacionar los datos de audiencia con los perfiles de los consumidores, sus hábitos y las oportunidades para las marcas.