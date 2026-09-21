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Música y empatía: la historia del subintendente de la Policía que cantó con artista callejero

Todo comenzó durante un patrullaje de rutina en motocicleta, cuando el uniformado decidió descender del vehículo para acercarse a un joven músico que interpretaba canciones en la vía pública.

Video Viral policía cantando en Pereira.
Video Viral policía cantando en Pereira.
Crédito: capturas de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Un particular gesto de empatía ciudadana en Pereira ha puesto en el centro de la atención pública al subintendente Jefferson Montaño, gestor de participación ciudadana y policía comunitario de la institución.

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Todo comenzó durante un patrullaje de rutina en motocicleta, cuando el uniformado decidió descender del vehículo para acercarse a un joven músico que interpretaba canciones en la vía pública.

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Aunque su intención inicial era jugarle una pequeña broma, la situación se transformó rápidamente en un dueto musical que sorprendió a los transeúntes.

El propio subintendente relató la experiencia vivida en ese momento: “La intención claro que no era quitarlo, sino cantar con él, pero quiero asustarlo un poco y lo voy corriendo un poquito y agarro a cantar para ver la expresión del joven y primero esa expresión pues de miedo de que como él lo dice en las entrevistas de que varias veces quitado el baffle, pero entonces ya viendo él que me agarro a cantar, dice, 'No, pues es un policía cantando conmigo, eso se ve solo aquí'”, contó.

Con esta acción, el oficial buscó apoyar a las personas que necesitan hacer uso del espacio público para su sustento, sin descuidar el marco de la ley.

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Trayectoria musical y vocación salsera

El talento vocal del subintendente Montaño no es producto del azar, pues cuenta con un amplio recorrido y experiencia artística dentro y fuera de la institución policial.

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El uniformado ha formado parte activa de agrupaciones como la orquesta de la Policía Metropolitana de Manizales y la orquesta Son Café en Pereira.

Su pasión por la salsa y la difusión del video han generado campañas en redes sociales bajo el hashtag #invítelo, solicitando que sea invitado a cantar por orquestas de trayectoria internacional.

Al respecto, Montaño expresó su entusiasmo por continuar representando a su ciudad y a la institución: “Qué rico que nos inviten de la orquesta internacional a un evento sin dejar ir este funcionario de aquí de Pereira que quiere hacer lo mejor acá. Pero qué rico ir a la internacional a cantar una canción con ellos y volver a servir aquí en Pereira”.

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Más allá del ámbito artístico, el subintendente destaca que la labor comunitaria debe estar guiada por la vocación de servicio y el apoyo hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Frente al trato con los ciudadanos que laboran en las calles, Montaño enfatizó: “Sin dejar pasar nuestra investidura de policía, sin dejar pasar la ley, pero apoyar a esos artistas que están en la calle, a ese vendedor ambulante, a ese señor que realmente lo necesita... yo invito a los policías, a todos los policías de Colombia para que ayudemos a ayudar”.

Escuche aquí la entrevista:

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