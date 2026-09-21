Música y empatía: la historia del subintendente de la Policía que cantó con artista callejero

Un particular gesto de empatía ciudadana en Pereira ha puesto en el centro de la atención pública al subintendente Jefferson Montaño, gestor de participación ciudadana y policía comunitario de la institución.

Todo comenzó durante un patrullaje de rutina en motocicleta, cuando el uniformado decidió descender del vehículo para acercarse a un joven músico que interpretaba canciones en la vía pública.

Aunque su intención inicial era jugarle una pequeña broma, la situación se transformó rápidamente en un dueto musical que sorprendió a los transeúntes.

El propio subintendente relató la experiencia vivida en ese momento: “La intención claro que no era quitarlo, sino cantar con él, pero quiero asustarlo un poco y lo voy corriendo un poquito y agarro a cantar para ver la expresión del joven y primero esa expresión pues de miedo de que como él lo dice en las entrevistas de que varias veces quitado el baffle, pero entonces ya viendo él que me agarro a cantar, dice, 'No, pues es un policía cantando conmigo, eso se ve solo aquí'”, contó.



Con esta acción, el oficial buscó apoyar a las personas que necesitan hacer uso del espacio público para su sustento, sin descuidar el marco de la ley.

Trayectoria musical y vocación salsera

El talento vocal del subintendente Montaño no es producto del azar, pues cuenta con un amplio recorrido y experiencia artística dentro y fuera de la institución policial.

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El uniformado ha formado parte activa de agrupaciones como la orquesta de la Policía Metropolitana de Manizales y la orquesta Son Café en Pereira.

Su pasión por la salsa y la difusión del video han generado campañas en redes sociales bajo el hashtag #invítelo, solicitando que sea invitado a cantar por orquestas de trayectoria internacional.

Al respecto, Montaño expresó su entusiasmo por continuar representando a su ciudad y a la institución: “Qué rico que nos inviten de la orquesta internacional a un evento sin dejar ir este funcionario de aquí de Pereira que quiere hacer lo mejor acá. Pero qué rico ir a la internacional a cantar una canción con ellos y volver a servir aquí en Pereira”.

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Más allá del ámbito artístico, el subintendente destaca que la labor comunitaria debe estar guiada por la vocación de servicio y el apoyo hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Frente al trato con los ciudadanos que laboran en las calles, Montaño enfatizó: “Sin dejar pasar nuestra investidura de policía, sin dejar pasar la ley, pero apoyar a esos artistas que están en la calle, a ese vendedor ambulante, a ese señor que realmente lo necesita... yo invito a los policías, a todos los policías de Colombia para que ayudemos a ayudar”.

Escuche aquí la entrevista: