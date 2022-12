“La televisión en Colombia es hija de la radio”: Carlos Muñoz

vio nacer en 1954.

“Había mucho nerviosismo, expectativa, e inquietudes. Me van ver. Ya no me van a oír y se van a imaginar cómo soy yo, sino que van a ver como soy yo físicamente”, dijo.

Agregó que esa época todos dirigían, todos opinaban porque se trabajaba al “ensayo error”.

“La televisión es hija de la Radia Nacional. Lógicamente cuando llegó la televisión, quiénes iban a hacer la televisión si no quienes habíamos tenido alguna experiencia en la radio”, puntualizó.