La tusa: experiencias y consejos para sobrevivir

En este especial de Tacones Sobre La Mesa, Flavia Dos Santos, Felipe Zuleta, Mónica Rodríguez y Tito López contaron sus experiencias con la tusa, cómo sobrevivieron a ella y también cómo ayudar a los hijos cuando atraviesan por esa situación.

Tito comentó que no ha experimentado una tusa al menos en los 33 últimos años de su vida, que es el tiempo que lleva de casado, y manifestó tener una relación muy estable con su pareja, ya que se han compenetrado y no han tenido problemas.

“He adoptado la vida de esa manera, no le he pedido nada a la vida sino que he esperado que las cosas lleguen, si no, estoy tranquilo y me distraigo con muchas cosas. Si vino chévere, si no, chao. Es una actitud personal que no todos la tienen”, afirmó.

Por su parte, Mónica comentó que terminar con el primer amor es el que da más duro y que la peor tusa es cuando una persona abandona por otra. Además, dijo que el mejor sentimiento que se puede experimentar en este caso es la rabia, ya que ayuda a “no caer bajo porque cuando estás triste empiezas a mendigar amor, a preguntarle por qué no está a tu lado, te sientes miserable y le demuestras tu debilidad. Se aprovechan de los sentimientos y uno no puede ser bobo”.

Felipe manifestó que cuando se está entusado literalmente “se le parte a uno el corazón, siente que se le desgarra el alma”.

Entre otras cosas, Felipe planteó el tema de la tecnología en las relaciones actuales y expresó que WhatsApp “le ha hecho daño a las relaciones porque con respecto al pasado, se ha perdido las llamadas, los detalles y se cuentan todo por WhatsApp que cuando se ven ya no tienen de qué hablar”.

Al contrario, Flavia opina que WhatsApp ha fortalecido las relaciones porque permite estar más en contacto con el otro, sin necesidad de tener un teléfono, necesitar minutos para llamar o el espacio para hacerlo.

¿Cómo manejar la tusa?

Otro tema que tocaron fue cuando los hijos atraviesan por tusas, frente a lo que Mónica contó que “a los hombres les cuesta más reconocer que les da duro y que lloran por amor”, pues su hijo pasó por una ruptura amorosa y la manera de ayudarlo fue hablándole y escuchándolo sin dar opiniones para no alimentar su dolor. “No lloré junto a él pero me dio muy duro que hicieran sufrir a mi hijo”.

Flavia en su caso, compartió experiencias con su hija e historias para que se sintiera acompañada en su dolor. Sin embargo, agrega que afrontar una tusa es necesario para obtener madurez y volverse más fuerte para así afrontar otras situaciones de la vida.

En el caso de los adultos, Felipe aconsejó no pasar la tusa con tragos, ya que es un momento en que los sentimientos, buenos o malos, afloran y puede hacer que la persona haga cosas de las que después se pueda arrepentir. Mientras tanto, Flavia recomendó hacer catarsis escribiendo todos los sentimientos en un papel y luego botarlo.

¿Las segundas partes funcionan?

En cuanto a tomar la decisión de volver con la pareja, Flavia aconseja no regresar con esa persona ya que si una vez se tomó la decisión de terminar por diferencia de genios, comportamientos u opiniones, la relación sufre, se debilita y se desgasta. Sin embargo, Mónica señaló que no en todos los casos es malo volver, pues cree que las versionas sí cambian y puede mejorar.