¿Las matemáticas nunca fallan? La sencilla fórmula para saber si le gusta o no a una persona

Un docente se ha vuelto viral en los últimos días al utilizar una sencilla fórmula matemática para resolver uno de los mayores interrogantes que las personas suelen preguntarse a la hora de conocer a una persona.

El profesor, que tiene un perfil llamado ‘Aprende con Cacho’, graba desde Guatemala videos para Instagram y TikTok, enseñando, de una manera más sencilla, a entender el complejo mundo de los números.

Sin embargo, en un video decidió cambiar los números por una de las más grandes incógnitas, de todos los tiempos, respecto al amor: ¿Cómo saber si le gusto o no a alguien?

Usando la famosa regla de tres, el matemático explicó cómo entender si el gusto por una pareja es correspondido o no. Si no te busca, definitivamente no le gustas, así de fácil el profesor les demostró a sus seguidores que la aritmética se puede aplicar para todos los ámbitos de la vida.

El video cuenta ya con más de 500 mil reproducciones y, aunque sea una respuesta obvia, el resultado respalda el comentario del docente que asegura que las matemáticas son exactas y nunca mienten.

