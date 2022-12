Las mujeres no se masturban; esta y otras mentiras que ellas dicen sobre el sexo

En Agenta en Tacones hablaron sobre diversos estudios que indican cuáles son las mentiras más frecuentes en las mujeres cuando hablan de sexo. Muchas niegan lo que para los hombres es común ¿Cree conocerlas completamente?, a continuación se dará cuenta que no.

1.Las mujeres no se masturban: La masturbación en la mujer es un tema que sigue siendo tabú, pero eso no quiere decir que no lo haga. El Centro de Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana encuestó a más de 2000 mujeres, de las cuales más del 50 por ciento declaró que se masturbaba con frecuencia.

2.La mujer necesita menos sexo que el hombre: Biológicamente ambos sexos están capacitados para vivir por igual los orgasmos, el deseo y el placer.

3.Solo hay placer con la penetración: Existen muchas otras formas de que la mujer se excite. Además del clítoris, la zona erógena por excelencia del sexo femenino, existen otras partes que harán que las mujeres lleguen al orgasmo como la cabeza, los senos o los muslos.

4.Las mujeres no disfrutan el sexo anal: Esta práctica es de lo más natural y puede llegar a resultar placentera si se realiza en las condiciones óptimas. Es decir, sin presiones y con cuidado de no hacer daño si se trata de la primera vez.

5.El deseo desaparece a partir de la menopausia: Científicos de la Universidad de Chicago realizaron una encuesta entre 3.000 mujeres entre 57 y 85 años y encontraron que más del 60 por ciento mantenía una vida sexual activa.

6.A las mujeres no les gusta el porno: Según un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, la observación de imágenes eróticas provocaba los mismos estímulos cerebrales tanto en hombres como mujeres. Muchas de ellas lo hacen para aprender nuevas técnicas o para satisfacer la curiosidad.

7.Las mujeres no tienen sexo si no hay sentimientos: No se trata de sexo sino de satisfacer una carencia, pero eso hay mujeres que pueden tener sexo por placer y no tener sentimientos.

8.Hacerlo durante la menstruación es antihigiénico: Si a una mujer no le molesta, no existe ningún problema. Además, diversos estudios consideran que las relaciones sexuales durante la menstruación en estos días alivian los dolores.

9.La mujer no puede quedar embarazada en su primera relación sexual: Biológicamente no existe ningún impedimento para que esto suceda.