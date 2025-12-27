Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha convertido en una tradición para miles de personas que, cada noche, consultan los resultados con la esperanza de que la suerte los acompañe.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy 27 de diciembre

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al sábado, 27 de diciembre de 2025, una jornada seguida de cerca por los jugadores habituales del chance. El resultado oficial fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se basa en la combinación entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de personas con distintos presupuestos, manteniendo su carácter popular.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota. Esta actualización amplió las combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio, sin modificar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocen. La incorporación de esta balota facilitó la adaptación tanto de apostadores habituales como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y oportuna.



La transparencia en el proceso del sorteo y la publicación constante de los números ganadores refuerzan la confianza del público en este juego nocturno.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para atender a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.