Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una referencia diaria para miles de personas que consultan los resultados, motivadas tanto por la posibilidad de ganar como por la tradición y la expectativa que se renuevan cada noche en distintas regiones del país. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy

Durante el sorteo realizado en la noche del sábado 27 de diciembre de 2025, se confirmó la combinación que definió la suerte de numerosos apostadores: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable.

Este horario fijo forma parte de la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país, facilitando el seguimiento constante del sorteo.



Modalidades de juego disponibles

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada participante elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche se caracteriza por mantener valores accesibles, lo que favorece una amplia participación:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la consolidan como una de las alternativas más competitivas dentro del chance nocturno en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio de la Caribeña Noche, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, en original y fotocopia.

De acuerdo con el monto del premio, calculado en UVT, el operador autorizado puede solicitar documentación adicional, conforme a la normativa vigente. Este procedimiento garantiza transparencia, seguridad y el pago correcto de los premios.

